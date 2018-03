PADA dasarnya, setiap manusia tentunya merasa senang jika dipuji. Apalagi saat sedang dalam bekerja, di mana pujian yang datang tersebut bisa menjadi salah satu contoh bentuk apresiasi karena melakukan tugas atau pekerjaan yang diemban dengan baik.

Bicara soal dipuji ketika sedang bekerja, sadarkah kita bahwa biasanya pegawai atau staff yang bekerja di restoran cepat saji jarang mendapatkan pujian atas dedikasi pekerjaan yang mereka lakukan?

Akan tetapi, ada satu orang pengunjung sebuah restoran cepat saji yang terkenal dengan menu hidangan hamburgernya yang memutuskan untuk memuji pegawai restoran karena telah membuat sajian hamburger lezat bagi dirinya, sebagai konsumen.

Ialah seorang pria muda yang diketahui bernama Marcus Jeffers. Sebagaimana diwarta Foxnews, Selasa (27/3/2018) sedang menjadi sosok dalam video yang sedang viral di platform sosial Twitter baru-baru ini. Dalam tayangan video viral tersebut, terlihat awalnya Marcus membuat terkejut para pegawai restoran Shake Shack di Marlton, New Jersey yang kebetulan sedang cukup ramai pengunjungnya karena mendadak berdiri dari bangku yang diduduki, lalu kemudian berteriak lantang bertanya siapakah pegawai pembuat burger yang sedang ia makan tersebut.

"Yo, who made this burger, man?," Marcus dalam video.

Adegan dalam video kemudian berlanjut, di mana Marcus terlihat berjalan mendekati arah meja kasir lalu kemudian ia kembali bertanya pertanyaan yang sama dengan nada bicara cukup mengintimidasi.

"Who made this burger, man? I know y’all hear me,(Siapa yang membuat burger ini, aku tahu kalian semua mendengarku)," ujar Marcus lagi.

Melihat aksi Marcus, sontak pegawai yang berada di konter depan pun langsung menginstruksikan pegawai lainnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dua pegawai yang membuat burger di Shake Shack yakni Jason dan Mike agar segera menghadap dan menjawab pertanyaan Marcus.

Apakah Marcus melontarkan protes pada Jason dan Mike? Well, ternyata secara tidak diduga, Marcus malah memajang senyum di wajahnya sambil mengangkat burger di tangannya, kemudian berujar memuji Jason dan Mike.

"Jason, you killin’ it man. Mike too!” seru Marcus. Kemudian, tayangan video pun berakhir dengan adegan di mana seluruh restoran termasuk para pegawai bersorak gembira. Video ini sendiri sejak diunggah Marcus pada Jumat 23 Maret 2018 kemarin di Twitter, disebutkan telah ditonton lebih dari empat juta kali dan memperoleh lebih dari 134,000 retweets serta lebih dari 323,000 likes.

Lalu sebetulnya, apakah alasan yang melatarbelakangi Marcus melakukan sikap positif tersebut? Kepada Fox News ia menjelaskan bahwa ide tersebut hadir setelah dirinya bercanda gurau dengan beberapa teman-temannya.

"Kami pernah melihat video serupa sebelumnya, tapi video yang menampilkan orang-orang yang melemparkan membuang makanan kepada pegawai restoran. Hingga akhirnya kami punya ide untuk melakukan sesuatu yang positif," tandas Marcus.

Marcus menambahkan, sejujurnya pada waktu melakukan aksi tersebut ia sempat berfikiran apakah sikap yang ia lakukan telah berlebihan.

"Waktu aku teriak lantang untuk pertama kalinya, musik yang sedang diputar di dalam restoran langsung dimatikan lalu kemudian semua orang mulai menatapku terdiam, di sini aku berfikir mulai ragu apakah sikapku ini sudah kelewatan. Tetapi saat setelah aku memuji kedua juru masak tersebut, aku bersyukur semua orang ramai bertepuk tangan," tutupnya.

