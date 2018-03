KUALITAS mulut manusia menjadi salah satu faktor penting pertumbuhan. Ketika ada masalah di mulut, maka dikhawatirkan bakteri tersebut ikut masuk ke bagian tubuh dalam. Hal ini yang kemudian membuat seseorang mengalami masalah kesehatan yang faktor penyebabnya bukan berasal dari luar.

Bagi penderita down syndrom, masalah mulut ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Tidak bisa dipungkiri, mereka para pasien down syndrom memiliki kesulitan tersendiri dalam menjaga kesehatan mulutnya. Karena itu, Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak RSAB Harapan Kita Jakarta drg. Kiki Seyla Puar menyatakan bahwa penderita down syndrom sangat rentan akan masalah ini.

"Banyak dari anak-anak dengan down syndrom yang tidak tahu bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar, dan ini kemudian menjadi tugas orangtua juga untuk mengajarkan anaknya yang spesial tersebut agar si anak terbebas dari masalah ini," terang drg. Kiki saat diwawancarai Okezone di RSAB Harapan Kita Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Sedikit informasi, berdasarkan data penelitian Ilmu Kedokteran Gigi Anak Indonesia, sekitar 90% anak dengan down syndrom mengalami masalah karies gigi dan peradangan gusi.

Perlu Anda ketahui juga, kenapa akhirnya anak-anak dengan down syndrom memiliki kerentanan yang tinggi akan masalah gigi, ini lantaran kebanyakan dari mereka memiliki sistem imun yang lemah atau tidak sebaik manusia normal. Alasan ini yang kemudian membuat mereka harus mendapatkan perhatian ekstra.

Lebih lanjut lagi, drg. Kiki menuturkan bahwa ada beberapa masalah mulut yang biasanya diderita anak dengan down syndrom. Yang paling banyak diidap adalah munculnya karang gigi yang terbilang banyak dan masalah gusi.

"Harus diketahui, para penderita down syndrom itu bernapas dengan mulut dan kondisi ini juga kemudian menimbulkan masalah baru bagi si anak," tambah drg. Kiki.

Senior Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak itu menambahkan bahwa masalah-masalah yang ikut muncul dari kondisi bernapas lewat mulut ini antara lain pertumbuhan gigi menjadi tidak rapi atau jarang-jarang, gusi mudah meradang, tonggos, lidah melebar, atau terciptanya gigi lancip dalam jumlah banyak.

Sementara itu, bicara masalah gigi yang juga banyak dirasakan anak dengan down syndrom adalah karies gigi. drg. Kiki menjelaskan bahwa terbentuknya karies gigi ini karena plak yang tertinggal di gigi tidak bisa dikendalikan secara baik.

"Saya berharap, setiap orangtua dari anak dengan down syndrom harus semakin aware dan perhatian pada kondisi mulut, khususnya gigi anak. Sebab, mulut adalah gerbang kesehatan si anak itu sendiri," papar drg. Kiki.

