GAYA hidup sehat bisa dimulai dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar. Sebab, banyak alasan yang membuat Anda harus selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

Akhir-akhir ini, banyak orang yang kurang melakukan aktivitas fisik. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dan semakin canggihnya perangkat elektronik yang membuat orang enggan beranjak.

Studi global yang dilakukan oleh para peneliti dari Standford University mengungkapkan orang Indonesia berjalan kaki lebih sedikit dalam sehari dibanding negara-negara lain. Menurut studi tersebut, orang Indonesia adalah pejalan kaki termalas di dunia dengan rata-rata 3.513 langkah per hari dibanding rata-rata global sebanyak 5.000 langkah per hari, sementara para ahli kesehatan menyarankan 10.000 langkah per hari.

Karena itu, muncullah kampanye What's Your Why yang dilakukan AIA bersama David Beckham. Chief Marketing Officer AIA Group, Stuart A. Spencer mengatakan, salah satu cara untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan berfokus pada memotivasi orang secara aktif.

Beberapa figur publik, dari Irfan Bachdim, Jennifer Bachdim, hingga David Beckham pun turut memotivasi banyak orang untuk bergerak aktif. Apa saja yang mereka lakukan setiap hari untuk hidup sehat? Simak ulasannya berikut:

David Beckham

Untuk hidup sehat, David Beckham mengatakan alasannya adalah keluarga dan untuk memberikan contoh yang baik. Ia bahkan senang mengajak anak-anaknya berolahraga.

"Saya suka berolah raga dengan anak-anak, seperti berlari, bermain tenis dan berenang. Dan sebagai keluarga, saya suka mengajak anak-anak pergi ke taman dan melakukan kegiatan aktif seperti naik sepeda. Mereka semua memiliki kegiatan aktif yang mereka sukai dan nikmati," ujar Beckham saat berkunjung ke Jakarta, Senin 26 Maret 2018.

Irfan Bachdim

Terlahir dalam keluarga pemain sepak bola, Irfan Bachdim mengaku terbiasa hidup bugar dan sehat. Sebagai seorang atlet, dia juga harus menjaga kebugaran sehingga dapat bermain dengan baik di lapangan.

"Saya dan istri selalu mengajarkan anak-anak kami manfaat dari hidup sehat dan menunjukkan pada mereka bahwa kesehatan adalah kunci dari kebahagiaan. Saat kita sehat, kita akan memiliki energi positif yang mengalir di tubuh dan pikiran dan ini akan membantu kita hidup lebih baik,” jelasnya.

Jennifer Bachdim

Jennifer percaya menjaga gaya hidup sehat dengan berolah raga dan mengonsumsi makanan sehat sangat penting. Tidak hanya menjaga tubuh dan kesehatan, ia juga mendorong anak-anak untuk hidup sehat.

"Saya dan suami sering berolah raga bersama anak-anak karena olah raga bermanfaat bagi perkembangan anak. Kami juga yakin dengan mendorong dan memberikan contoh nyata gaya hidup sehat kepada anak-anak dapat mendorong mereka untuk terus menjalani hidup sehat selama hidup mereka," kata Jennifer.

Iko Uwais

Seperti David Beckham dan Irfan Bachdim, aktor Iko Uwais juga mendorong istri dan anaknya untuk menjalankan hidup sehat dengan berolah raga dan menerapkan kebiasaan makan sehat.

"Setiap hari saya mengingatkan diri saya jika saya harus tetap sehat untuk keluarga. Tidak ada yang dapat membuat saya lebih bahagia selain melihat anak saya tumbuh sehat dan bahagia," pungkas Iko.

