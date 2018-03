SELAIN terkenal sebagai salah satu sosok legendaris di dunia olahraga, khususnya sepak bola dunia. Sosok seorang David Beckham juga tidak hanya dikenal sebagai fashionista, namun juga seorang philantropy yakni orang-orang yang gemar melakukan kegiatan di bidang sosial.

Menjalani peran sebagai philantropy, suami dari desainer terkenal Victoria Beckham ini diketahui tidak hanya aktif di bidang kegiatan amal dalam memberantas kemiskinan, ataupun kelaparan. David juga vokal dalam menyuarakan gerakan-gerakan positif untuk melawan fenomena sosial negatif yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya ialah bullying di kalangan remaja.

Bahkan dalam rangka perannya sebagai duta UNICEF, David yang sedang berkunjung ke Indonesia ini bahkan mengizinkan akun laman Instagram resminya (davidbeckham) diambil alih seorang remaja di Semarang, Sripun yakni seorang pelajar di Sekolah Menengah Pertama, SMPN 17 Semarang. Melalui akun Instagram nya kemarin, bahkan ayah empat orang anak tersebut mengumumkan dengan resmi bahwa hari ini, Rabu (28/3/2018) Sripun akan mengambil fitur alih Instagram Stories dari akun dirinya.

"Meet 15-year-old Sripun from Indonesia. I am excited to tell you that she will be taking over my Instagram Stories tomorrow. I can’t wait for her to share her life in Indonesia with all of you and how she is tackling bullying in her school and community. @UNICEF #Endviolence ," tulis David sebagai keterangan foto dirinya dengan Sripun dalam pose high-five.

(Foto: @davidbeckham/Instagram)

Lebih lanjut, Sripun diketahui adalah salah seorang remaja sekaligus sebagai salah satu agen perubahan dalam kasus bullying yang sekarang ini banyak merebak di kalangan remaja. Kepada David, Sripun membagikan kisahnya bagaimana dirinya melawan situasi bullying yang terjadi pada dirinya di sekolah, bagaimana Sripun merasa dikucilkan di sekolah, namun alih-alih membalas perlakuan buruk yang ia terima, Sripun memilih untuk fokus saling memberikan dukungan kepada orang lain yang juga mengalami masalah sulit.

Hingga akhirnya berkat sikap positif inilah, Sripun dinominasikan oleh teman-temannya sebagai salah satu sosok pembuat perubahan yang telah menginspirasi orang lain untuk berhenti melakukan tindakan bullying alias penindasan sehingga para siswa bisa merasa aman untuk belajar.

"Teenager. Inspiration. Change-maker. I’m so happy that you have all had the chance to meet 15-year-old Sripun with me to see the amazing work she is doing to tackle violence in her school. She faced bullying at school and felt excluded by friends but has focused on supporting others through tough times. She was nominated by her peers to be a change-maker and now inspires others to stop bullying so students can feel safe to learn. @unicef #ENDviolence #7fund ," jelas David sebagai keterangan foto dirinya dengan Sripun yang sedang asik berbincang.

Mengambil alih akun Instagram seorang David Beckham, Sripun pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Beberapa jam yang lalu, seperti pantauan Okezone, Rabu (28/3/2018) di media sosial Instagram, Sripun menunggah beberapa video singkat melalui fitur Instastory. Mulai dari video memperkenalkan dirinya dan para teman-temannya sesama siswa SMPN 17 Semarang sebagai agen perubahan yang melawan dan anti terhadap tindakan bullying, hingga video bermain filter Instagram berdua dengan David. "#Takeover, Sripun , 15" dan "Hello friends, this is Sripun and these are my friends. We are all agents of change and are anti-bullying," tertulis sebagai keterangan yang tertera dalam video Instastory Sripun di laman akun Instagram David.

(Foto: @davidbeckham/Instagram)

Terakhir, David di kesempatan ini juga menuturkan bagaimana hari-harinya di Indonesia ia habiskan dengan memiliki pengalaman yang menakjubkan. Bagaimana melihat UNICEF menjalankan program anti-bullying, bisa menciptakan lingkungan sekolah yang positif untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa merasa aman untuk berkembang dan menjadi orang yang sukses kelak.

(hel)