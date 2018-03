Available On

TERKENA hukuman, siapa sih yang mau? Dikenai hukuman akibat suatu tindakan adalah suatu hal yang menyebalkan, tambah menyebalkan jika hukuman tersebut dikenai tanpa dasar yang jelas atau bahkan tambah parahnya dikenai bukan karena kesalahan yang kita buat sendiri.

Mungkin rasa sebal sekaligus bingung ini lah yang sedang dirasakan oleh sebuah restoran yang berlokasi di Encinitas, California bernama Mr. Peabody’s Bar and Grill. Ada apakah gerangan?

Ternyata sebagaimana diwarta Foxnews, Kamis (29/3/2018) menurut laporan WPCO, disebutkan restoran Mr. Peabody’s Bar and Grill dikenai hukuman denda sebesar USD3000 atau sekira Rp41,2 juta oleh Alcohol Beverage Control karena terdapat pengunjung restoran yang kedapatan sedang berdansa mendengar alunan siaran musik langsung.

Disebutkan lebih detail, tindakan hukuman denda yang ditujukan terhadap Mr. Peabody’s Bar and Grill ini menjadi headline setelah sang pemilik Mr. Peabody’s Bar and Grill, Brie Cardosa membuat sebuah petisi online sebagai gerakan protes terhadap hukuman denda yang ditujukan kepada restoran miliknya tersebut, di mana petisi online ini hingga berita ini dilansir diberitakan telah mendapatkan hampir 2000 tanda tangan, per Selasa 27 Maret 2018 pagi.

"Kami mendapatkan masalah karena pengunjung berdansa menari di sini. Kami tidak sadar bahwa kami melakukan suatu tindakan yang salah," ungkap Brie.

Lebih lanjut Brie menyebutkan bahwa selama ini restoran miliknya tersebut telah menyajikan pentas live music dalam kurun waktu yang cukup lama, tepatnya sudah lebih dari satu dekade, dan Brie mengklaim bahwa Mr. Peabody’s Bar and Grill selama ini tidak pernah ada masalah soal hukum apapun.

Sementara itu menurut laporan San Diego Reader, Mr. Peabody’s Bar and Grill ini bisa sampai terkena denda karena tingkat keluhan atas restoran dan bar di pusat kota Highway 101 telah meningkat. Walaupun lokasi Mr. Peabody’s Bar and Grill sendiri diketahui beberapa blok jauh dari lokasi hipster yang dimaksud, namun tetap saja akhirnya Mr. Peabody’s Bar and Grill ini juga ikut terkena dampak tindakan penegakan hukum.

Anggota Dewan Tony Kranz mengatakan kepada WPCO bahwa aturan tidak boleh menari ini berasal dari hukum Encinitas yang dibuat pada 1986 silam, di mana ada larangan menari di waktu malam hari, yang mana peraturan ini diyakini oleh Tony dibuat para pendahulunya sebagai upaya untuk mencegah pembangunan klub dansa di kota dan juga mencegah perilaku cabul di tempat-tempat yang menyediakan alkohol.

Tetapi tentunya penjelasan dari Tony selaku salah satu anggota dewan setempat, berseberangan dengan pandangan Brie selaku pelaku bisnis. Brie menjelaskan bahwa pada dasarnya ia sendiri sebagai pihak restoran tidak mau terkena masalah apapun, apalagi hanya karena persoalan menari.

"Kami tidak ingin terkena masalah jika kami menari, atau seseorang mulai bergerak. Kami tidak ingin mengatakan kepada para pengunjung kepada mereka bahwa mereka tidak bisa menari di tempat ini. Itu adalah sesuatu yang tipenya sulit untuk dijelaskan kepada seseorang," papar Brie.

Soal peraturan ini sendiri, laporan WPCO menyebutkan bahwa para staf kota Encinitas saat ini sedang bekerja melakukan revisi terhadap undang-undang. Sementara di sisi lain, Brie dengan petisi online nya berharap petisi tersebut bisa membantu menyakinkan dewan untuk membiarkan restoran Mr. Peabody’s Bar and Grill tetap bisa mempertahankan status "bar and grill"-nya, Brie mengemukakan bahwa pada dasarnya ia tidak ingin restorannya berubah menjadi klub dansa, dan ia berharap bisa mendapatkan dukungan dari kota Encinitas.

Terakhir, disebutkan hingga keputusan final dibuat, Brie tetap berencana untuk menyajikan suguhan live music di restorannya, sembari bekerja sama dengan petugas staf kota untuk bisa menemukan solusi terbaik agar bisa menjalankan usaha bisnis dan sekaligus membuat para pengunjungnya bisa merasa senang datang ke restorannya tersebut.