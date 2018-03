PEMBICARAAN seputar model majalah Playboy selalu menarik untuk diperbincangkan terutama bagi kaum Adam. Bahkan sekalipun sang model telah berhenti dari majalah tersebut, tetap saja tingkah lakunya mencuri perhatian. Hal inilah yang terjadi pada Sara Underwood.

Model yang pernah dinobatkan sebagai Playmate of The Year 2007 atau model Playboy terbaik itu diketahui tengah berlibur di Pulau Dewata. Selama ini pulau tersebut memang menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Berdasarkan foto yang diunggah ke akun Instagram pribadinya @saraunderwood, ia diketahui baru beberapa hari berlibur ke Bali.

Hari pertama berlibur Sara habiskan dengan mengunjungi Monkey Forest Ubud. Pada foto ia tampak sedang duduk bersama seorang monyet. "1st day in Bali, and already making friends 🐒," tulisnya seperti yang dikutip Okezone, Rabu (28/3/2018).

Kemudian dirinya tampak menghabiskan waktu untuk menelusuri sawah. Dengan baju putih yang seksi, Sara berjalan di antara persawahan. Ya, sawah di Bali memang cukup mencuri perhatian karena bentuknya yang tidak biasa. Sawah yang terlihat bertumpuk itu biasa disebut sengkedan dan berfungsi sebagai sistem irigasi.

Perempuan yang baru genap berusia 34 tahun itu menuliskan bila cara itu dipilihnya untuk merayakan ulang tahun. "Celebrating my birthday by watching the sun rise over the rice fields of Bali," tulis Sara. Dalam video yang diunggahnya, terlihat juga warga sekitar tengah memerhatikan perempuan tersebut.

Objek wisata lain yang dikunjungi oleh Sara adalah Air Terjun Tukad Cepung. Kecantikan dan keindahan air terjun di sana memang selalu mampu membius wisatawan yang datang. Air yang berjuntai menambah kesan dan sensasi tersendiri. Kira-kira setelah ini objek wisata apa lagi yang akan dikunjungi perempuan kelahiran 26 Maret 1984 itu? Kita lihat saja.

