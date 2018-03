DOWN syndrome atau sindroma down merupakan salah satu kelainan pada anak yang khas. Pasalnya, anak yang istimewa ini memiliki penampilan wajah yang hampir sama pada setiap pengidapnya.

Sebagian masyarakat Indonesia masih memandang sebelah mata orang tua dan anak-anak yang memiliki down syndrome. Padahal, anak-anak dengan down syndrome membutuhkan perhatian dan perlakuan yang sama di mata masyarakat dan dunia.

"Down syndrome bukanlah penyakit infeksi atau kutukan, tapi terjadi karena kelainan kromosom 21, yang disebut trisomi 21. Untuk bisa memastikannya, orang tua harus membawa anaknya melakukan tes darah dan pemeriksaan kromosom, sindroma down harus dibuktikan dan tes darah wajib dilakukan, karena ada penyakit lain yang penampilan wajahnya pun mirip," jelas Prof. DR. Dr. Rini Sekartini, Sp. A(K), dalam acara Hari Sindroma Down Sedunia 2018 "What I Bring to My Community" di RSIA kiara RSCM, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Tidak cukup sampai di situ, anak dengan down syndrome juga memerlukan perawatan, penanganan, dan pengobatan lainnya. Sebab, menurut Rini ada anak sindroma down yang mendapatkan 'bonus' dari Tuhan selain sindromnya.

"Kalau dilihat anak-anak dengan sindroma down, beberapa ada yang bermasalah penglihatannya, pendengarannya, ada juga yang punya kelainan jantung. Sering pula terjadi rentan infeksi karena daya tahan tubuhnya rendah. Ada sebagian dari mereka juga mengalami disabilitas intelektual (tunagrahita)," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rini menjelaskan anak-anak dengan sindroma down perlu disayang sama seperti anak lainnya. Mereka pun harus diberikan imunisasi saat masih bayi, dipantau tumbuh kembangnya menggunakan kurva khusus, dan tetap distimulasi perkembangannya.

"Kalau anak sindroma down harus beberapa kali diulang pelajaran yang sudah diajarkan, sehingga orang tua harus punya kesabaran lebih. Jangan lupa kembangkan bakat dan minat anak, bisa di bidang seni, olahraga, jadi kemampuan anak harus dipupuk dan anak juga harus diberi kesempatan," lanjutnya.

Pada intinya, menurut Rini kebutuhan anak down syndrome tersebut berupa asuh, asih, dan asah. Asuh contohnya pemenuhan kebutuhan makan dan imunisasi, asih berupa kasih sayang, dan asah, contohnya kebutuhan anak untuk mengembangkan kemampuan.

Rini berpesan meskipun belum ditemukan faktor penyebab kelainan down syndrome, sebaiknya para perempuan, calon ibu merencanakan dan hamil sebelum memasuki usia 30 tahun.

"Sebisa mungkin punya anak diusia sehat 20-30 tahun setelah itu tidak hamil lagi untuk mengurangi faktor risiko," tutur Rini.

(tam)