PADA manusia, panggul dibentuk oleh dua buah tulang yang disebut pelvis. Dua buah tulang pelvis bergabung ke arah posterior pada sakrum dan ke arah anterior pada simfisi pubis. Pelvis sendiri, mengacu pada daerah perut bagian bawah pada pria dan wanita.

Dilansir dari Mentalfloss, Kamis (29/3/2018), fungsi penting dari daerah pinggul ialah untuk melindungi organ yang digunakan untuk pencernaan dan reproduksi. Ini akan melindungi kandung kemih, usus besar dan kecil, dan organ reproduksi pria dan wanita, peran penting lainnya adalah untuk mendukung sendi pinggul. Berikut ini beberapa hal penting tentang pelvis yang perlu diketahui:

Dasar pinggul manusia seperti trampolin

Di bagian bawah panggul terletak dasar panggul yang terlihat seperti mini trampolin karena terbuat dari otot yang kuat. Hal ini disampaikan oleh Continence Foundation of Australia , dasar panggul fleksibel dapat bergerak naik dan turun. Ini menciptakan permukaan untuk organ panggul seperti kandung kemih, rahim, dan usus.

Kehamilan mengubah panggul selamanya

Selama kehamilan, tubuh mengeluarkan hormon yang dikenal sebagai relaxin untuk membantu tubuh mengakomodasi pertumbuhan bayi dan melunakkan leher rahim. Sendi antara tulang panggul benar-benar melonggarkan dan sedikit terpisah selama kehamilan dan persalinan.

Terkadang relaxin dapat membuat sendi terlalu longgar dan menyebabkan sindrom yang menyakitkan yang dikenal sebagai Symphysis Pubis Dysfunction (SPD). Ini akan menyebabkan rasa sakit dan kelemahan di panggul, perineum, dan bahkan paha atas.

Pelvis perempuan awalnya besar dan akan mengecil

Pinggul wanita cenderung lebih besar dan lebih lebar daripada pria, karena kemungkinan besar untuk mengakomodasi bayi selama kehamilan dan memungkinkan melahirkan. Namun, pinggul wanita akan menyempit seiring bertambahnya usia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tulang panggul akan lebih lebar untuk mengakomodasi melahirkan anak dan akan mengecil ketika tidak diperlukan lagi. Bentuk pinggul yang berubah dianggap sebagai bagaian dari evolusi manusia.

Tulang pinggul membentuk cekungan

Empat tulang tersebut bergabung dan membentuk sesuatu seperti mangkuk. Dua tulang pinggul tersebut biala sakrum atau tulang yang berbentuk segitiga di punggung bawah dan tulang ekor.

Rawan celaka

Menurut American Association for the Surgery of Trauma, sekira 8 hingga 9 persen trauma pada cedera panggul. Biasanya kecelakaan tersebut seperti jatuh saat berkendara atau terkena suatu benda tumpul. Dengan cedera serius, tulang panggul dapat patah atau terkilir, bahkan mengalami cedera kandung kemih.

