KAIN Nusantara terus dipopulerkan. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Eksistensinya pun sudah tidak bisa diragukan lagi. Kesan kuno yang dulu diemban kain Nusantara kini mulai hilang. Berganti dengan kain warisan bangsa yang patut dilestarikan dan terus dikenakan sampai kapan pun.

Di ajang Indonesia Fashion Week 2018, kain Batak coba ditampilkan dalam beberapa look. Mulai dari yang formal, dress, cocktail, hingga outfit bohemian yang kekinian. Koleksi tersebut ditampilkan oleh 9 designer yang sudah cukup punya nama di dunia fashion.

9 designer tersebut antara lain Merdi Sihombing, Ivan Gunawan, Corrie Kastubi, JSL LeVico by Defrico Audy, Ghea Panggabean, Ariy Arka, Torang Sitorus, Ida Royani, Sikie Purnomo. Kesemuanya itu mengangkat keindahan kain Batak yang tak lekang waktu namun dengan sentuhan modern yang apik.

Seperti yang ditampilkan dalam koleksi Ivan Gunawan dengan tema "Great Toba". Secara visual, koleksi Igun terlihat simple namun penuh dengan detail. Itu terliha dari kain yang dia gunakan dalam peragaannya kali ini.

"Aku butuh persiapan 3 bulan untuk 14 koleksi ini. Proses yang paling lama adalah menunggu kain ulos tersebut selesai dibuat oleh para pengrajin," terang Igun selesai show di Indonesia Fashion Week 2018, Rabu, 28 Maret 2018.

Igun melanjutkan, terkait dengan warna, kebetulan dirinya mendapat kehormatan untuk mengolah bahan berwarna monokrom yang simple. "Ini yang kemudian menjadi tantangan karena kain ulos ini tidak begitu panjang, makanya aku bikinnya juga koleksi cocktail yang manja," sambung Igun lantas tersenyum.

Sementara itu, untuk koleksi Ghea Panggabean, designer satu ini memilih tema "Horas" yang menjadi kata identik dari masyarakat Sumatera Utara. Di koleksi ini, Ghea memanifestasikan keindahan Toba tidak hanya panoramanya, tetapi sejarah dan cerita di balik kehidupan warganya.

Nah, kain ulos kemudian ditranslasikan ke dalam busana modern dipadu dengan bahan print modern dan warna yang lebih up to date. Di koleksi ini, Ghea kembali bermain dengan style bohemian yang kemudian di mix and match dengan kain ulos itu sendiri.

Lebih lanjut lagi, ternyata Ghea kali ini menggunakan motif ulos yang lebih beragam. Sebut saja ulos Pucca, Sadum, Jugia, Ragi Idup, dan yang sangat menonjol adalah motif Gorga.

Dari koleksi Ghea yang tercipta, dia berusaha untuk membuat masyarakat tidak menggunakan kain ulos hanya untuk acara formal atau semiformal, namun bisa juga untuk pakaian modern. That's good, Ghea!

