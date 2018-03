MAKE-UP dan kaum wanita adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan, make-up dan wanita bisa dibilang sebagai sepasang sahabat sejati.

Begitu besar peran make-up dalam kehidupan sehari-hari seorang wanita, apalagi bagi seorang selebriti dunia seperti Christina Aguilera, yang mana pulasan make-up adalah salah satu penunjang utama dirinya dalam beraksi sebagai diva kelas dunia.

Christina sendiri diketahui selama kurang lebih berkarir 20 tahun di dunia hiburan Hollywood, dikenal sebagai salah satu sosok yang memiliki imej sebagai artis yang kerap mengenakan make-up bergaya heavy.

Tapi, imej dan kebiasaan ini ia hapuskan begitu saja dengan tampilanya ia di sampul halaman depan majalah Paper, edisi Mei 2018. Ada apakah gerangan?

Well, pasalnya pelantun lagu hits Genie In A Bottle ini di cover majalah Paper, berani tampil polos tanpa pulasan make-up apapun di wajahnya. ‘Kepolosan’ ini semakin bertambah terlihat nyata, dengan ditambah gaya potret yang ditampilkan adalah extreme close-up, yang membuat tampilan wajah ‘telanjang’ alias bare face Christina ini semakin terlihat jelas. Dalam cover tersebut terlihat jelas betapa polosnya wajah Christina, yang bahkan bagian bibirnya pun tidak dipulas lipstick sama sekali, sebagaimana disitat Dailymail, Jumat (30/3/2018)

Penampilan wajah polosnya tanpa make-up sama sekali dari wanita 37 tahun ini, disebutkan membuat Christina hampir tidak dikenali sama sekali. Potret extreme close-up Christina semakin menyiratkan kesan sederhana, karena Christina juga tidak mengenakan aksesori bling-bling apapun seperti cincin, gelang atau kalung berlian, melainkan hanyalah sebuah cincin bertuliskan MOM.

Potret wajah polos tanpa pulasan aneka produk make-up Christina ini menariknya telah membuka sisi lain dari wajah Christina, di mana karena potret polos ini publik luas terutama penggemarnya bisa melihat dari dekat bahwa Christina memiliki freckles alias bintik-bintik warna kecoklatan di wajahnya, yang selama ini selalu tertutupi oleh pulasan make-up yang sempurna.

Dalam kesempatan pemotretan yang digawangi oleh fotografer Zoey Grossman, pemilik lagu hits Come On Over ini juga tampil natural dengan rambut pirangnya yang ditata ikal klasik era 20’an untuk pose foto di bagian halaman dalam.

Sementara itu, dalam sesi wawancara dengan majalah Paper, Christina menyebutkan bahwa dirinya selama ini memang adalah pribadi yang suka bereksperimen dalam banyak hal, termasuk soal membawakan sebuah karakter.

“Aku selalu menjadi seseorang yang bisa terlihat jelas sangat menyukai bereksperimen, suka hal-hal teatrikal, suka membuat jalan cerita, dan suka memainkan sebuah karakter baik di dalam video ataupun di atas panggung,” ujar Christina.

Christina melanjutkan, sebagai seorang penampil dirinya harus bisa untuk melepaskan semua embel-embel yang melekat pada dirinya selama ini.

“Aku adalah seorang penampil, itulah diriku. Tapi aku berada di sebuah tempat, yang juga bahkan secara musikalitas, tempat di mana membebaskan melucuti semuanya, dan menghargai siapa diri kita dan raw beauty yang kita punya,” tambahnya.

Namun bukan berarti sejak ini Christina menjadi selalu tampil polos tanpa make-up, saat dirinya sedang menjadi seorang penampil. Mengingat dirinya yang masih mencintai make-up, Christina menyebutkan bahwa dirinya akan kembali ke gaya heavily painted look alias tampilan gaya make-up yang berat khas dirinya sesegera mungkin.

