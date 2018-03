KALAU ada cairan awet muda, mungkin banyak perempuan maupun laki-laki ingin memilikinya. Namun sayang, kisah tersebut mungkin hanya bisa Anda lihat di dunia fantasi. Kenyataannya, ketika usia bertambah, maka kualitas kulit dan organ tubuh lainnya bakal berkurang.

Menjadi perempuan dituntut untuk tampil cantik dan memesona. Tak semua berpandangan seperti itu memang, tapi kebanyakan perempuan berusaha menonjol dan tampil sebaik mungkin.

Nah, masalahnya adalah tubuh manusia tidak bisa selamanya indah. Bertambahnya usia akan membuat kulit Anda pun keriput. Eits! Tidak semua seperti itu. Salah seorang sosialita asal Singapura Jamie Chua sepertinya tidak mengalami masalah ini.

Perempuan berusia 44 tahun ini masih terlihat seperti gadis berusia 24 tahun. Rahasianya?

Masker Kolagen

Jamie Chua terobsesi pada masker kolagen. Diketahui, perempuan ini bisa menggunakan masker kolagen setiap hari, sehari dua kertas. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Jamie, masker kertas kolagen yang dia pakai menjadi sumber penambah kolagen di tubuhnya yang akhirnya membuat kulitnya tetap kenyal dan cantik.

Serum

Selain masker kolagen, Jamie juga rutin menggunakan serum wajah setiap malam. Itu pun dilakukannya demi menciptakan kulit wajah yang lebih sehat dan tentunya membuat kulitnya bebas keriput!

No More Make-up

Prinsip sederhana ini ternyata dipraktikan Jamie sejak masa mudanya. Dia mengaku tidak pernah memenorkan wajahnya dengan riasan yang terlalu tebal. Baginya "less is more" dan itu memang terbukti, karena semakin banyak paparan riasan wajah di kulit, maka semakin kulit Anda rusak.

Perawatan Wajah

Selain serum, masker kolagen, dan tentunya riasan sederhana, Jamie Chua pun tetap melakukan perawatan wajah. Dua treatment yang dipilihnya adalah facial Korea dan laser wajah. Makanya, jangan heran kalau di usianya yang sudah 44 tahun dan memiliki dua orang anak, wajah Jamie tetap segar, bebas keriput, dan tentunya cerah merona. Sedikit informasi, perawatan wajah ini dia lakukan 2 minggu sekali, lho!

Perawatan Bentuk Tubuh

Bukan hanya wajahnya yang memesona, tubuhnya pun seperti idaman perempuan kebanyakan. Langsing singset! Bukan karena ulah pesulap, tetapi Jamie mengaku menjalani perawatan pelangsing tubuh. Radio frekuensi dan laser tubuh dijalaninya 2 minggu sekali juga! Tak hanya itu, menjaga asupan makanan dan olahraga teratur juga dia lakukan untuk memaksimalkan hasilnya.

Sementara itu, untuk Liu Yelin, di usianya yang sudah berkepala 5, fakta menunjukan bahwa wajah dan tubuhnya masih seperti gadis berusia 20 tahun. Bukan hal yang dia dapatkan dengan sendirinya. Ada beberapa cara yang akhirnya membuat dia tampil awet muda sepanjang masa.

Hal yang wajib dia lakukan setiap hari adalah olahraga. Ini yang kemudian dipercaya menjadi kuncian wajah awet muda. Tidak hanya wajah, tubuhnya pun tetap kencang dan segar.

Nah, bicara mengenai olahraga ini, ternyata Liu suka sekali berenang di air yang sangat dingin. Berdasar pengakuannya, di kala banyak orang berenang di air dingin dan mengenakan jaket tebal, Liu memilih hanya mengenakan bikini dan itu yang kemudian menjadi "ritual" awet mudanya. Berani coba?

(dno)