KETIKA Camilla Parker Bowles menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 2005, ia mendapatkan posisi melewati dua anak tangga, Pangeran William dan Pangeran Harry, serta ibu mertua baru sangat kuat posisinya di kerajaan, Ratu Elizabeth II.

Setelah hari pernikahannya, Camilla secara resmi diberi Royal Highness, HRH (His atau Her Royal Highness) gelar yang diberikan kepada semua anak, saudara, paman dan bibi dari raja atau ratu yang sedang memerintah, cucu dari anak laki-laki, dan cicit dari anak laki-laki tertua dari prince of Wales. Camilla mendapatkan gelar Duchess of Cornwall.

Meskipun secara hukum ia adalah Putri Wales, tapi ia tidak pernah secara formal menggunakan gelar kehormatan itu. Hal tersebut ia lakukan untuk menghormati pemilik sebelumnya, Putri Diana. Ketika Charles dan Diana resmi bercerai pada tahun 1996, gelar Diana sempat akan dilepas gelarnya dari HRH.

Namun, itu tidak dilakukan karena Diana sudah dikenal sebagai Princess of Wales atau Putri Wales, gelar yang diberikan untuk putri mahkota kerajaan Inggris. Di mana gelar ini tidak didapat melalui kelahiran secara langsung, tetapi ditetapkan oleh penguasa. Selain Putri Wales, pewaris takhta Britania Raya juga menyandang beberapa gelar kebangsawanan lainnya.

Kembali ke kisah Camilla, gelar itu sangat terkait dengan dirinya. Seharusnya ia menyandang gelar itu kini. Tetapi Camilla malah memilih untuk mengambil bentuk feminin dari gelar suaminya sebagai Adipati Cornwall (yang juga milik Diana selama pernikahannya). Untuk menghormati mendiang Putri Diana, maka Camilla mengalah. Dia tidak menggunakan gelar Putri Wales.

Hubungan Charles dan Camilla diketahui karena mereka melakukan affair ketika pangeran masih menikah dengan Putri Diana. Sejak itu disebut Camilla sebagai "orang yang sangat tidak menyenangkan." Dia dianggap sebagai orang ketiga yang merusak pernikahan seorang pengeran dan putri.

Spekulasi pun muncul, mungkinkah keengganan Camilla menggunkan gelar itu karen takut ada pihak yang tidak senang? Seperti diketahui, Pangeran William dan Harry masih ada. Tidak ada yang tahu, dan menunggu jawabannya.

Setelah puluhan tahun berlalu, mungkinkah Camilla akan memakai gelar yang disandang Putri Diana? Dan, menurut Anda, Apakah Camilla cocok menggunakan gelar Putri Wales? Atau sebaliknya? Demikian dilansir Popsugar, Jumat (30/3/2018).

(hel)