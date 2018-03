Banyak orang mengenal puasa adalah salah satu bentuk ibadah umat Islam, walau dalam beberapa agama juga mempraktikannya, seperti Katolik, Protestan, dan Hindu.

Namun, berpuasa ternyata bukan sekadar perintah agama yang hanya bermanfaat mendulang pahala. Puasa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Salah satunya membuat awet muda.

Tentang fakta bahwa puasa membuat awet muda ternyata belum banyak diketahui. Dhini Aminarti mengaku selama ini hanya tahu puasa itu menyehatkan. Sebagai muslim ia sudah merasakan manfaatnya dan mengaku puasa membuat pola makan jadi lebih baik.

"Kalau sehat itu betul karena ada beberapa penelitian tapi kalau awet muda saya belum tahu," kata Dhini ketika berbincang dengan Okezone di salah satu mal di bilangan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tentang manfaat puasa yang membuat awet muda, selebriti seperti Christian Bale, Tom Hardy, Terry Crews, Ben Affleck, Beyonce, Liv Tyler dan Miranda Kerr membuat pengakuan mengejutkan tentang rahasia mereka menurunkan berat badan dan tampil prima serta terlihat awet muda. Dilansir dari Hindustantimes, para seleb itu mengaku selama bertahun-tahun, telah menjalani puasa intermiten. IF (intermittent fasting) bukanlah pola diet. Itu adalah cara makan yang baru. IF dapat didefinisikan sebagai pola makan di mana seseorang menjalani periode makan dan puasa secara bergantian dengan mengkonsumsi makanan sehat. Ahli gizi, Kavita Devgan dan Sunita Roy Chowdhury menjelaskan bagaimana IF bekerja dan apa manfaatnya.

"Ketika Anda memulai proses makan dan mencerna, tubuh Anda cenderung masuk ke kondisi kenyang. Setelah Anda selesai makan, tubuh Anda tetap dalam kondisi yang sama selama sekitar 3-5 jam, yang artinya Anda tidak merasa lapar. Lamanya waktu makan juga tergantung pada faktor-faktor seperti metabolisme dan tipe tubuh Anda. Dalam kondisi makan, tingkat insulin tubuh Anda naik. Ketika kadar insulin Anda naik maka Anda tidak perlu membakar lemak tubuh untuk menambah energi," ungkapnya.

Selama puasa intermiten, seseorang cenderung meningkatkan kesenjangan antara waktu makan, sesuai kenyamanan mereka, sehingga siklus makan bergantian antara kondisi makan dan puasa, sepanjang hari. Cara ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi sel-sel darah putih baru, yang membantu tubuh kita melawan berbagai infeksi serta memberi manfaat anti-aging pada tubuh, yang menjadikan seseorang awet muda.

(ren)