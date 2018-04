MEMILIKI wajah dan tubuh yang awet muda menjadi dambaan hampir setiap orang. Beberapa dari mereka bahkan rela melakukan berbagai hal demi mendapatkan pujian karena memiliki wajah yang awet muda di usia senja.

Ada orang yang rela melakukan operasi berbahaya dan menyakitkan hingga mengonsumsi ramuan rempah demi kulit dan tubuh yang kencang. Cara alami dan herbal dipilih sebagian orang yang takut melakukan operasi, karena aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Salah satu caranya dengan mengunjungi mata air yang dipercayai dapat membuat wajah dan tubuh nampak awet muda. Di Florida ada sebuah air mancur yang konon dapat membuat wajah peminum airnya jadi awet muda, namanya The Fountain of Youth St. Augustine.

Mata air ini ditemukan oleh seorang pengembara asal Spanyol bernama Juan Ponce de Leon. Dia menemukan air mancur awet muda di St. Augustine pada abad ke 16. Melansir dari laman National Geographic, meskipun dijuluki air terjun awet muda, tapi pengunjung lansia yang meminum air berbau belerang ini tidak akan berubah menjadi remaja.

Sekarang orang-orang tertarik untuk datang berkunjung karena cerita mitos yang berkembang secara turun-temurun, padahal itu hanya cerita rakyat yang belum jelas kebenarannya. Namun, Michelle Reyna, juru bicara the Fountain of Youth Archaeological Park in St. Augustine, mengatakan air mancur telah menjadi daya tarik wisata sejak 1901 dan mungkin telah dikunjungi oleh wisatawan pada 1860.

Di sisi lain, ternyata cerita penemuan air terjun St. Agustinus oleh Ponce de Leon pun tidak semua ahli sejarah menyepakatinya. Pasalnya, tidak ada dokumen asli yang bertahan dari ekspedisi yang dilakukan Ponce de Leon di Florida.

Akan tetapi, ada satu teori yang menyatakan kebenarannya dan seorang professor arkeologi di University of Florida mengatakan ada sebuah pemakaman dan sisa-sisa misi perjalanan Ponce de Leon di St. Augustine pada 1565.

Menurut sejarah, Alexander Agung juga sempat menaklukkan sebagian besar dunia sebelum dia meninggal pada 323 sebelum masehi dan katanya sedang mencari sungai yang dapat membuatnya awet muda. Kemudian, pada abad ke 12 masehi, seorang raja yang terkenal di Eropa pun mengusai sebuah lahan yang memiliki sungai emas dan mata air yang bisa membuat awet muda.

(tam)