Ngeteh manis di pagi hari sambil sarapan, sekarang jadi nggak takut takut lagi, karena dengan @nulifeid yang rendah kalori, jadi lebih sehat dan juga aman pastinya. Yuk, ngeteh dulu...dengan Nulife Sweetener, gula rendah kalori🥃😊 . #Nulife #NulifeSweetener #HidupSehat #HidupBaru #StartwithNulife #StartYourNewLifewithNulife #MamaHadi #MamaHadiForNulife

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on Mar 29, 2018 at 6:49pm PDT