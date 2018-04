SETELAH sukses terpilih menjadi Miss Indonesia 2018, Alya Nurshabrina kini tengah disibukkan oleh segudang aktivitas sosial. Sabtu, 31 Maret 2018, Alya menghadiri acara Vocale Market yang digelar di Convention Hall, Luxury Hotel, Bandung.

Sedikit tentang profil Vocale Market 2018, kegiatan ini merupakan acara lifestyle bazar yang digelar pertama kali oleh mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Parahyangan, yang bertujuan untuk menyuarakan produk lokal di era modern seperti saat ini. Itulah sebabnya, tema besar yang diusung bertajuk "Nusantara".

Dalam acara tersebut, Alya menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang membahas tentang kreativitas serta potensi sumber daya pemuda Indonesia. Menurutnya, sangat penting bagi para pemuda untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

"Ini merupakan kesempatan pembelajaran bagi kita untuk memanfaatkan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Kendati demikian, harus ada semangat juang tinggi untuk terus belajar mengasah keahlian kita, jangan mau puas dengan hanya belajar di sekolah/kampus," tutur Alya Nurshabrina.

Lebih lanjut Alya menegaskan, seluruh generasi muda Indonesia sebetulnya bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa, dimulai dari hal-hal yang sederhana.

"Tak perlu jauh-jauh, we can start with whatever we have and from wherever we are, yang penting kita mau belajar dan berani berbuat sesuatu," imbuhnya.

Alya juga sempat mengapresiasi pihak Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) UNPAR yang telah menyelenggarakan acara berkualitas seperti Vocale Market 2018 ini. Ia mengatakan, acara ini sangat penting dalam menumbuhkan semangat generasi muda Indonesia untuk terus berkarya dan berkontribusi kepada bangsa.

"Semoga kedepannya LKM terus memproduksi acara-acara yang ga kalah keren lagi dari Vocalé Market. Terlebih lagi, sejatinya acara-acara seperti ini adalah sebagai wadah bagi pelajar untuk mengasah soft skill. Belajar tidak berhenti ketika keluar dari ruang kelas, justru belajar baru mulai ketika kita melangkah ke dunia nyata," papar wanita kelahiran 21 Januari 1996 itu.

Sementara itu, Yasmin Fairuz salah satu Mahasiswa UNPAR mengatakan, dipilihnya Miss Indonesia 2018 sebagai salah satu pembicara Vocale Market didasari dari segudang prestasi yang telah ditorehkan Alya Nurshabrina, baik tingkat nasional maupun di kancah internasional.

“Alasan mengundang Miss Indonesia karena kita mengambil tema tentang empowering education with creativity. Kita melihat bahwa Alya sendiri sering mengadakan dan mengikuti acara-acara yang mengedukasi. Ia juga memiliki segudang prestasi yang membanggakan," tukasnya.

Dengan digelarnya acara Vocale Market 2018, diharapkan dapat memberikan informasi dan inspirasi kepada masyarakat Indonesia, serta memacu anak muda terus berpikir kreatif dan berkontribusi di masyarkat.

(dno)