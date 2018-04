Dilansir TribunWow.com dari akun Facebook @ MoyAmoy yang diunggah pada Minggu (25/3/2018), jambret itu telah mengambil sebuah handphone miliknya. Dari video yang tersebar, tampak Amoy bersama rekannya sedang jalan-jalan di sebuah kompleks perumahan. Saat itu, ia sedang melakukan siaran live di akun media sosial Facebook miliknya. . Dalam video tersebut, Amoy pun tampak menyapa teman-temannya di sosial media yang menonton videonya. Saat itu, Amoy tampak menunjuk seorang pria yang ia temui di jalan. . Tiba-tiba seorang pria mengendari sepeda motor menjambret HPnya. Saat itu, siaran live Facebook masih berlangsung dan tidak dimatikan. Setelah memacu motornya dengan kencang, tampilan video memperlihatkan seorang pria yang tengah berlari. Video kemudian gelap selama beberapa saat, hingga kahirnya wajah pelaku penjambretan tertangkap kamera dan mematikan siaran live Facebook. Menurut keterangan beberapa netizen, saat ini pelaku telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. . Hingga berita ini diturunkan, video tersebut telah dilihat sebanyak lebih dari 117 ribu kali, 3 ribu kali lebih dibagikan, dan mendapat reaksi warganet sebanyak lebih dari 2,6 ribu kali. . Jgn lupa LIKE‚̧ TAG teman2mu utk Mengetahui info ini !! #ramebareng #Lagiviral

