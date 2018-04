AKSI panggung penyanyi kadang membuat penontonnya berteriak histeris. Entah itu karena hal romantis yang dilakukan atau hal yang paling konyol yang dilakukan sang artis.

Namun, tak sedikit juga artis yang ketika berhadapan langsung dengan penggemarnya, dia malah mendapatkan perlakukan yang kurang ramah. Mungkin Anda pernah mendengar saat artis dicubit atau dijambak penonton? Atau artis yang tidak sengaja diremas mukanya karena terlalu menggemaskan?

Nah, yang belum lama ini terjadi adalah Miley Cyrus dilempar bra saat sedang tampil di sebuah show. Video ini pun langsung menjadi viral di media sosial. Tidak diketahui pasti dimana kejadian ini terjadi, namun yang jelas dilihat di sana adalah penampilan Miley Cyrus yang sekarang, yang mana itu menandakan kejadian belum lama terjadi.

Jika dilihat dari video tersebut, Miley sepertinya baru saja menyelesaikan lagu. Kemudian, dia coba mengobrol dengan penggemarnya. Di sana terdengar kalimat, "People like you." Setelah itu Miley mengambil bra berwarna merah muda tersebut dan bukannya memarahi orang yang melemparkan bra tersebut, Miley malah membuat penggemarnya berteriak histeris.

Sebab, bra yang dilemparkan itu langsung dia ambil dan dikenakan saat itu juga. Bra tersebut nampak kebesaran. Tetapi dengan gaya khas Miley yang konyol, dia pun menampilkan sedikit gaya "nakal" dengan memainkan salah satu payudaranya yang "ditutupi" bra merah muda tersebut.

Miley pun sempat mengatakan kalimat ini, "This is my first bra afrer 4 years". Kalimat itu dia ucapkan setelah bra merah muda sudah terpasang di tubuhnya. Wajahnya pun tampak lucu dengan ekspresi khas Miley yang cuek.

Karena ulahnya itu, banyak netizen di laman komentar aku Instagram @vocals yang memuji Miley. Salah satunya yang dituliskan @priya11oct, "This was a nice reply to the hater who threw the bra to embrass her". Begitu juga yang dilontarkan akun @sarahajohns, "Starting a trend! That's great Miley," cuitnya.

