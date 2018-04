Bagi kebanyakan orang, akan merasa merinding jijik dan bahkan takut saat melihat ulat. Namun hal itu tidak terjadi pada Eli Yulianti, gadis asal Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini. Dilansir dari Kompas, gadis berusia 23 tahun itu malah asyik bermain dan bercanda ria dengan hewan yang banyak orang menjauhinya itu. Dia bermain dengan beragam jenis ulat. Ulat-ulat itu tidak hanya dipegangnya saja tetapi ditaruhnya di telapak tangan. Bahkan bisa dibilang cukup ekstrim kebiasaannya menaruh ulat-ulat itu di wajahnya. Ulat-ulat itu dibiarkan bebas bergeliat dan merayap di wajahnya. Salah satunya adalah jenis ulat bulu ukuran besar, ditaruhnya begitu saja di wajah dan dibiarkan bebas berkeliaran. "Enggak takut. Biasa aja," ujar Eli Yulianti, Sabtu (31/3/2018). Yuli, panggilan akrabnya, mengaku sudah sedari kecil terbiasa bermain ulat dan hingga kini setiap kali menemukan ulat, dia pasti akan berinteraksi dengan ulat itu. "Jadi ya kayak hobi aja," ujar Yuli dengan entengnya. Ulat-ulat itu tidak dipeliharanya. Dia mengambilnya di alam bebas dan melepas liarkannya kembali setelah dirasa cukup bermain dengannya. (Geser untuk lihat video) . TERIMA KASIH SUDAH MELIHAT, MEMBACA & MENYUKAI :D . #jadingerti #info #gadis #ulat #faktaunik #smart #kediri #jawatimur #nganjuk #batu #alor #Mataram #Sumbawa #Bima #Lombok #dompu #Denpasar #tabanan #Karangasem #ntt #Gianyar #Buleleng #bangli #badung #Bantul #gunungkidul #Kulonprogo #Sleman #Yogyakarta #Surabaya

