SOSOK Alexander Thian atau yang lebih dikenal dengan nama aMrazing cukup akrab di kalangan masyarakat, terlebih dirinya cukup aktif di media sosial. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penulis, traveler, dan fotografer. Beberapa waktu belakangan ia menekuni profesi sebagai storygrapher dimana menceritakan pengalaman bepergiannya melalui foto.

Walau begitu, tidak di setiap tempat Alex mengambil foto. Contohnya saat berkunjung ke museum. Ditemui dalam sebuah acara, Senin (2/4/2018) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dirinya menuturkan sering kelupaan mengambil foto karena lebih asyik menikmati karya seni yang dipamerkan. Hal itu pun menjadi sorotan baginya mengingat kini banyak pengunjung museum yang lebih menghabiskan waktu untuk berfoto ketimbang mencari tahu tentang karya seni.

“Sebagai pengunjung kita harus tahu diri bahwa kita ke sana bukan hanya ingin pamer di Instagram, bukan hanya ingin selfie, lalu kita pasang di feed untuk menunjukkan bahwa kita udah pernah ke situ. Tapi di sana kita berusaha memahami kenapa artist membuat artwork sedemikian rupa, idenya itu dapat dari mana,” ungkap Alex.

(Foto: Tiara Putri/Okezone)

Menurutnya pengunjung museum harus bisa memanfaatkan audio guide yang disediakan oleh pihak penyelenggara. “Sayang banget kalau enggak (dimanfaatkan) karena dari audio guide kita bisa dapat cerita lebih dari sekadar artwork-nya,” tambahnya.

Dijelaskan oleh Alex beberapa museum bahkan ada yang melarang total segala macam bentuk fotografi kepada pengunjung agar mereka lebih bisa terkesan dengan karya seni yang dipamerkan. “Aturan itu supaya kita tuh beneran ke sana untuk menikmati art bukan untuk menikmati wajah kita dengan latar belakang art work, itu tujuannya. Sejujurnya aja aku setuju, tapi di lain pihak itu menimbulkan dilema,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, “Misalkan ingin recollecting memory kita jadi enggak punya bayangan ‘Gue ngelihatnya apa aja yaa,’ kalau enggak ada foto. Jadi, aku mikir mendingan di balance aja kali ya. Menurutku sebenarnya enggak ada salahnya selfie untuk reminder, tapi please jangan excessive, use your common sense.”

Ia menyarankan agar pengunjung museum memerhatikan norma yang berlaku. Sebagai contoh, apabila melihat karya seni yang menarik untuk difoto, cukuplah ambil gambar satu sampai dua kali kemudian pergi. Jangan menghabiskan waktu selama mungkin karena banyak orang lain yang juga hadir untuk melihat keindahan karya seni tersebut. “Itu ‘kan tidak beretika banget, ngga etis kan kalau gitu,” pungkasnya.

