SEJATINYA seorang ratu kecantikan, tidak hanya cantik dari penampilan luarnya namun juga cantik hatinya. Seorang ratu kecantikan, yang notabene adalah role model bagi orang lain di sekitarnya, harus memiliki kepedulian sosial terhadap orang-orang dan lingkungan di sekitarnya.

Sikap inilah yang baru saja diperlihatkan oleh sosok Miss Indonesia 2018, Alya Nurshabrina. Sebagai seorang Miss Indonesia dan sosok anak muda aktif dan berprestasi, Alya ternyata adalah wanita muda yang sangat peduli terhadap sesama, khususnya para penyandang autisme. Di mana mungkin untuk wanita muda seusianya, hal tersebut tidak terlalu dipedulikan.

Berkat kepedulian Alya terhadap penyandang autis dengan menjadi pelopor muda peduli autis, salah satunya dengan terlibat menjadi ketua acara This Is Us: Pemuda Bersatu untuk Autisme. Pada Senin 2 April 2018 semalam, Alya patut berbangga hati, pasalnya ia diketahui baru saja mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Biru Ku Indonesia sebagai Pelopor Muda Peduli Autis.

Penghargaan ini tentunya menjadi sebuah momen yang membanggakan bagi seorang Alya, apalagi penghargaan ini didapatkan oleh lulusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Bandung ini pada acara gelaran Peringatan Hari Autis Sedunia.

Mendapat penghargaan ini, Alya sendiri mengaku merasa diapresiasi oleh Pemerintah atas kepeduliannya selama ini terus vokal mengkampanyekan kepedulian terhadap kaum autis. Di saat yang bersamaan, Alya pun berharap pemerintah maupun masyarakat umum tidak lelah untuk terus melakukan dukungan dan memfasilitasi kaum autis di Indonesia.

Dalam acara Peringatan Hari Autis Sedunia yang dilangsungkan di Gedung Sate, Bandung ini sendiri digelar sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap para penyandang autis, acara ini sendiri turut dihadiri ketua P2TP2A serta istri dari Gubernur Jawa Barat, Nettu Prasetyani Heryawan serta jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Yayasan Biru Ku Indonesia.

Di acara ini, tidak hanya pemberian penghargaan kepada Alya, tetapi juga para penyandang autis disebutkan bahkan unjuk kebolehan di hadapan para tamu hadirin, dengan mempertontonkan keahliannya di bidang masing-masing seperti bermain musik, melukis cepat, hingga menalar surat Al-Qur'an dengan baik.

Sekali lagi selamat kepada Alya Nurshabrina, Miss Indonesia 2018 atas penghargaannya yang diterima berkat kepeduliannya terhadap penyandang Autis di Indonesia!

(dno)