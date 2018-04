INDUSTRI fesyen Tanah Air semakin mempercantik diri lewat berbagai ajang pekan mode. Seperti Indonesia Fashion Week (IFW 2018) yang digelar di Jakarta pekan lalu. Banyak desainer yang berpartisipasi untuk menunjukkan busana rancangannya yang bisa jadi inspirasi tren mode saat ini.

Di saat yang sama, kota Palembang pun turut mewadahi para desainer lokal agar lebih berkreasi dengan karyanya masing-masing dan mengangkat kain tradisional lewat Palembang Fashion Week (PFW 2018).

Ajang ini merupakan sebuah wadah bagi para UKM, tenant, dan desainer untuk meningkatkan potensi mereka di bidang fashion. PFW diinisiasi oleh Palembang Icon pada 2014 dan menjadi fashion show terbesar di Sumatera Selatan.

Berawal dari 5 desainer yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, kini PFW 2018 sudah diikuti oleh 30 desainer yang sudah dikurasi oleh penyelenggara. Berbeda dari tahun sebelumnya yang masih menghadirkan desainer dari Jakarta, tahun ini PFW 2018 hanya dikhususkan bagi desainer asli Palembang.

Di tahun yang ke-5 ini, ajang tersebut mengusung tema United of Diversity Asia yang diambil berdasarkan latar belakang pagelaran olahraga Asean Games 2018 yang akan berlangsung di Palembang pada Agustus mendatang.

Selama 12 hari dari tanggal 21 Maret-1 April 2018, PFW 2018 menghadirkan bazaar bagi UKM dan tenant, hingga peragaan busana yang diikuti oleh 30 desainer lokal. Masing-masing desainer merancang koleksi yang bernuansa Asia dengan menggunakan kain khas Palembang, seperti songket, blongsong, dan jumputan.

Pada hari terakhir penyelenggaraannya, Palembang Fashion Week 2018 ditutup dengan peragaan busana dari 10 desainer lokal. Beberapa di antaranya sudah memiliki prestasi di kancah nasional bahkan internasional.

Para desainer tersebut adalah Al-Divo, Intan Songket, F.L Limited, Rajendralabel, Lady in Kafta, Signature X Luminosa, Ilham Bahari, Rumah Songket Adis, Bukti Lentera, dan Touch of Beauty by Siung-Siung.

Co Ing selaku Mall Director Palembang Mall mengaku cukup puas dengan hasil peragaan busana yang dilakukan oleh para desainer.

"Misi tahun ini berjalan dengan sangat baik. Secara desain, teman-teman desainer bisa all out untuk menciptakan United Diversity of Asia. Mereka mampu menghadirkan budaya Asia dengan menggunakan kain khas Palembang. Misi kedua adalah penjualan UKM dan tenant sangat baik, di mana hasil penjualan juga luar biasa," ujar Co Ing dalam keterangan yang diterima Okezone.

Selain misi tersebut, PFW 2018 juga dapat memenuhi misi tambahan. Di mana pihak pemerintah Dinas Pariwisata Sumatera Selatan akan memasukkan Palembang Fashion Week sebagai agenda tahunan provinsi.

Irene Camelya Sinaga selaku Kepala Dinas Pariwisata Sumsel mengatakan bahwa pemerintah mengapresiasi penyelenggaraan acara yang begitu besar yang menghasilkan beragam inovasi padu padan yang cerdik dan fashionable dari para desainer yang terlibat.

"Ini adalah salah satu event yang bukan dilakukan pemerintah, yang suistainable, dan selalu meningkat dari segi kurasi dan penyelenggaraan event. Di banding tahun lalu, dari sisi tenant dan desainer yang ikut dan bagaimana model yang dilakukan, sudah mulai meningkat. Kami sudah melakukan kurasi dan ini layak untuk masuk dalam calendar off event. Kita tadi sudah sampaikan seizin Gubernur, ini kita masukkan ke dalam calendar of event Sumsel," ujar Irene.

Dengan menjadi agenda tahunan provinsi, Palembang Fashion Week akan mendapatkan dukungan berupa publikasi dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan mencoba untuk memasukkan ekosistem dan tata kelola yang baik sehingga para desainer lokal menjadi semakin siap dan terjadi regenerasi di kalangan para desainer.

Dari Palembang Fashion Week 2018, Dinas Pariwisata Sumatera Selatan akan memilih satu dari 30 desainer untuk tampil di Jepang dalam Festival Hiroshima dan Fukuoka yang akan berlangsung pada 2-6 Mei 2018. Kegiatan ini merupakan permintaan dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Jepang dalam rangka mempromosikan Asean Games 2018.

