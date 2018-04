KEDEKATAN antara manusia dengan hewan peliharaan kadang sudah tak berbatas. Si hewan sudah tidur satu ranjang atau makan di atas meja yang sama.

Boanding yang kuat antara si manusia dengan hewan peliharaannya dipercaya bisa membuat perasaan lebih pada si hewan. Tak sedikit dari hewan peliharaan itu yang kemudian punya perasaan yang teramat kuat pada majikannya.

Seperti yang terjadi pada perempuan ini. Diketahui sudah lama mengadopsi anjing berbulu coklat itu, saat majikannya sedih ternyata reaksi anjingnya luar biasa. Secara tiba-tiba anjingnya bisa merasakan perasaan majikannya dan berlau seperti manusia pada umumnya. Di video berdurasi 32 detik yang diunggah akun Twitter @ClintFalin, pada reaksi pertama, si anjing memberikan tisu kepada majikannya yang terlihat sangat sedih.

Isak tangis perempuan itu yang kemudian membuat si anjing bergegas mengambilkan tisu dan memberikannya tepat di depan tubuh si perempuan,

Setelah tisunya diambil dan si perempuan mengelap air matanya, si anjing langsung mendekat ke tubuh si perempuan dan memberikan tubuhnya untuk bisa dipeluk.

Upaya itu pun berhasil. Si gadis sedikit lebih tenang. Tapi, beberapa detik setelahnya perempuan berbaju hijau itu kembali menangis. Sambil menundukan kepalanya, si anjing memukul pelan kepala si perempuan sampai akhirnya dia mau mengangkat kepalanya.

Secara tiba-tiba kepala anjing tersebut menyelinap masuk di antara kaki si perempuan dan sama seperti aksinya yang pertama, dia memberikan tubuhnya untuk menenangkan perempuan yang sedang galau tersebut.

Jika melihat dari postingan @ClintFalin di Twitter, dia menuliskan caption seperti ini, "Listen Becky, he's a loser and ok I'm just gonna say it, you are too good for him."

Postingan ini juga mendapat banyak respon netizen. Terlihat ada 88 ribu retweetan, 254 ribu likes, dan 949 komentar. Video ini pun sudah ditonton sebanyak 3,97 juta kali.

listen becky he’s a loser and ok i’m just gonna say it, you’re too good for him. pic.twitter.com/rLnDcmkYvA— Clint Falin (@ClintFalin) March 30, 2018

(ren)