DALAM setiap perlombaan, ada yang kalah dan ada yang berhasil menjadi pemenang adalah salah satu esensi dari perlombaan itu sendiri.

Akan tetapi sepertinya, kekalahan dari seorang kontestan lomba memasak terkenal Masterchef versi Inggris pekan lalu ini bukan hanya sekedar kekalahan. Ada apakah gerangan?

Ialah Zaleha Kadir Olpin yang merupakan seorang wanita kelahiran Malaysia , salah satu seorang kontestan tayangan reality show memasak Masterchef versi Inggris yang disebutkan telah kalah tereliminasi oleh para dewan juri, karena dinilai hidangan rendang ayamnya hadir dengan bentuk rendang ayam yang kulitnya tidak renyah alias kurang crispy.

Kala itu, diketahui Zaleha menghidangkan sajian rendang ayam 'kurang renyah' tersebut bersamaan dengan nasi lemak, salah satu makanan khas Malaysia. Namun sayangnya, masakan rendang ayam hasil buatan Zaleha tersebut dinilai oleh kedua juri, John Torode dan Gregg Wallace tidak sesuai standar mereka, karena hidangan rendang ayam itu membutuhkan kulit ayam yang renyah.

"I like the rendang flavour, there's a coconut sweetness. However, the chicken skin isn't crispy. It can't be eaten and all the sauce is on the skin so I can't eat it, (Saya suka cita rasa rendang, ada rasa manis dari kelapa. Tapi kulit ayamnya tidak renyah, ini tidak bisa dimakan dan semua sausnya ada di bagian kulit, jadi saya tidak bisa memakannya)," bunyi komentar Gregg Wallace, sebagaimana dikutip BBC, Selasa (3/4/2018).

Melihat situasi Zaleha yang harus tereliminasi karena hidangan rendang ayamnya yang dinilai kurang renyah bagian kulit ayamnya ini, disebutkan akhirnya memunculkan reaksi ramai masyarakat Malaysia di sosial media, yang menyebutkan bahwa para juri telah salah menilai sebetulnya seperti apakah hidangan rendang ayam tersebut.

"Utter ridiculousness. Crispy chicken rendang? Did the judges think that this was fish and chips? Calling themselves 'celebrity chefs' when they only know about food from their own culture. Such limited knowledge of cuisine from around the world. Shame on them really. (Rendang ayam renyah? Apakah juri berpikir bahwa ini adalah hidangan fish and chips? Menyebut diri sebagai 'koki selebriti' ketika mereka hanya tahu tentang makanan dari budaya mereka sendiri. Pengetahuan yang terbatas tentang masakan dari seluruh dunia. Mereka memalukan)," tulis Sujita Soorian dalam akun Facebook nya.

Lain lagi dengan seorang jurnalis sekaligus food writer asal Malaysia, Jahabar Sadiq yang menyebutkan bahwa menyebutkan hidangan itu harus menjadi renyah daripada "soft and tender" yakni lunak dan lembut adalah sesuatu yang bodoh.

"Mereka dengan jelas tidak familiar dengan makanan yang berasal dari bagian lain di dunia, karena kalau iya mereka akan mempunyai pengetahuan seperti apa nasi lemak yang sesungguhnya," ujar Jahabar Sadiq kepada BBC News dari Kuala Lumpur.

Zaleha sendiri, dalam perlombaan Masterchef ini sebelumnya telah berhasil mengukuhkan diri sebagai salah satu kontestan yang berhasil memukau juri dengan hidangan khas Asia Tenggara sebagai keahliannya. Bagi Zaleha, hidangan nasi lemak lengkap dengan rendang ayam tersebut memiliki cerita spesial untuk dirinya semenjak dirinya masih kecil dulu, bahkan hidangan ini juga disebutkan Zaleha adalah masakan pertama yang dimasakkan oleh sang Ibu untuk calon suaminya kala itu, untuk pertemuan pertama kalinya sang suami dengan kedua orang tuanya.

Namun kenyataannya, hidangan ini pulalah yang menjadikan dirinya harus tereliminasi dalam perlombaan Masterchef, dengan spesifik sang juri, John Torode menyebutkan masakan rendang ayam Zaleha adalah sebuah kesalahan dan menjelaskan bahwa rendang ayam Zaleha dimasak dalam waktu yang tidak cukup dan menjadi lunak, yang pada akhirnya membuat Zaleha harus keluar dari pertarungan Masterchef.

Melalui akun laman Instagram pribadinya, Zaleha mengaku eliminasi ini memang membuat dirinya patah hati. Namun, yang juga menarik perhatian dalam kejadian ialah soal keoriginalitasan dari hidangan rendang itu sendiri. Mengingat rendang juga adalah salah satu masakan khas Indonesia.

Sementara itu, tidak hanya diramaikan oleh para netizen, kejadian ini akhirnya juga membuat John Torode, salah satu juri angkat bicara melalui akun laman Twitter pribadinya (JohnTorode1).

"Maybe Rendang is Indonesian !! Love this !! Brilliant how excited you are all getting. Namaste," tulis John sebagai respon atas cuitan dari salah satu netizen Malaysia bernama Wayne Lee dengan akun (WayneLee92963) yang menuliskan "As a Malaysian for the pass 22 years, for the first time i heard chicken rendang's chicken must have a crispy skin. Who the f in the world eat their rendang with crispy skin" yang berbunyi kurang lebih sebagai pernyataan bahwa selama puluhan tahun menjadi orang Malaysia, ia baru kali pertama mendengar ayam rendang haruslah dihidangkan dalam bentuk kulit ayam yang renyah, sekaligus mempertanyakan siapakah orang di dunia ini yang menyantap hidangan rendang dengan kulit ayam yang garing.

