MAKE-UP dan wanita memang tidak bisa dipisahkan. Penggunaan make-up sendiri adalah hal yang tricky, yang mana dalam penggunaannya bisa menjadi penunjang penampilan atau malah bisa membuat penampilan menjadi berantakan, atau dengan kata lain make it or break it.

Maka dari itu, untuk pengaplikasiannya kita jangan sampai asal begitu saja. Memakai make-up yang tepat agar bisa menunjang penampilan, ialah dengan mengetahui aturan do and don'ts dalam mengaplikasikannya. Lalu apa saja hal yang boleh dan yang tidak boleh saat mengaplikasikan berbagai produk make-up? Melansir Boldsky, Rabu (4/4/2018) berikut penjelasannya.

Foundation

Do : Selalu aplikasikan foundation ke wajah yang sudah dibersihkan, sudah dieksfoliasi, dan diberi pelembap serta primer. Dasar wajah alias base yang halus, akan memberikan pulasan foundation yang halus pulsa. Untuk memilih foundation yang tepat, saat membeli foundation, pulaskan ke arah tulang rahang (jawline), cocokkan foundation dengan area jawline.

Don'ts : Mengaplikasikan foundation ke wajah polos (bare face), karena jika iya maka foundation akan mudah retak sebab wajah kurang mendapatkan kelembapan. Untuk warna, disebutkan jangan pernah mencocokan warna foundation dengan warna leher, sebab warna leher memang biasanya lebih gelap daripada warna kulit wajah. Blending foundation sampai ke area leher sampai merata sehingga tidak ada kontras antara tone kulit wajah dengan leher.

Concealer

Do : Pakai concealer yang punya shades dua tone lebih ringan lebih cerah daripada shade warna foundation. Dengan ini, maka akan bisa membantu tampilan area bawah mata jadi lebih cerah, tidak sayu dan menyamarkan kantung mata gelap. Memakai concealer, disarankan untuk mengaplikasikannya dengan bentuk segitiga di bwah mata, baru di blending sehingga tampilan akhir keseluruhan dengan warna kulit wajah bisa tercampur merata.

Don'ts : Jangan memakai concealer langsung di area bawah mata tanpa menggunakan colour corrector terlebih dahulu, karena bisa membuat tampilan di bawah mata jadi pucat.

Blush-on

Do : Gunakan blush dengan warna satu turunan, satu keluarga dengan warna lipstik yang dikenakan. Misalnya, saat pakai lipstik bernuansa warna punk maka pulaskan blush-on warna pink yang senada agar tampilan akhir terlihat natural dan tidak berlebihan. Pulaskan blush-on di tepat bagian bulatan pipi (apple cheeks) lalu blending dengan gerakan arah upwards, ke atas.

Don'ts : Hindari memulas blush-on dengan gerakan arah turun ke bawah (downwards) saat memulaskannya ke bagian area tulang bulatan pipi.

Alis

Do : Untuk make-up alis, disarankan sebaiknya menggunakan produk alis dengan tone warna satu hingga dua shades lebih gelap daripada warna kulit (skin tone). Untuk orang-orang yang punya rambut berwarna brunette atau gelap, maka pilih produk alis berwarna lebih terang daripada warna rambut yang dimiliki, misalnya shade coklat atau abu-abu.

Don'ts : Jangan gunakan produk alis yang punya warna gelap seperti hitam.

Mata

Do: Bubuhkan primer terlebih dahulu di bagian kelopak mata, contohnya dengan menggunakan primer eyeshadow atau concealer. Cara ini akan membuat pulasan eyeshadow jadi lebih halus, dan warnanya juga jadi lebih keluar. Untuk menampilkan transisi warna di bagian crease (ujung luar bagian kelopak mata), baiknya selali gunakan produk make-up mata berjenis matte dengn tone warna hangat.

Don'ts : Hindari memulas eyeshadow di kelopak mata telanjang, yang mana cara ini hanya akan membuat tampilan make-up jadi menggumpal. Selain itu, jangan juga memakai shade warna shimmer sebagai warna di bagian crease.

