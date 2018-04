BANGSA Indonesia patut bangga akan prestasi dunia penerbitan di mata dunia internasional. Sudah banyak penerbit Indonesia yang namanya sudah harum di pasar dunia. Hal ini pun diharapkan bisa terulang kembali di tahun ini.

Di mana sebelumnya Indonesia menjadi Guest of Honor di Frankfruit Book Fair 2015, lalu pada 2017 Indonesia menjadi Country of Focus Asian Festival of Children's Content di Singapura, dan di tahun ini Indonesia berkesempatan menjadi Negara Tamu di Kuala Lumpur International Book Fair 2018.

Event yang bakal diselenggarakan di Putra World Trade Centre (PWTC) pada 27 April - 6 Mei 2018 itu diharapkan bisa menuai prestasi lebih bagi Indonesia. Untuk mewujudkan itu, Indonesia tidak hanya menyajikan buku-bukunya yang kualitas, tetapi juga ada konten anak-anak seperti board games yang bakal disajikan juga.

"Penambahan aktivitas ini diharapkan bisa menarik minat dunia pada Indonesia. Tidak hanya board games, di acara itu juga bakal ada storytelling, workshop ilustrator, perlombaan comic strip, diskusi buku, dan meet and greet penulis," ucap Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Rosidayati Rozalina, di kawasan Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Perempuan yang biasa dipanggil Ida itu melanjutkan, pasar Indonesia di Malaysia sudah sangat baik. Hal ini bisa terjadi karena ternyata banyak masyarakat Malaysia yang mencintai buku karya anak bangsa. Salah satu alasannya karena bukunya berbahasa Indonesia, yang mana bahasa ini dianggap paling mudah dipahami bangsa Malaysia.

Tidak hanya menjual buku, di acara ini juga diharapkan adanya penjualan hak cipta, peluncuran dan promosi produk, penampilan seni budaya, dan jumpa penulis yang nantinya akan semakin mendekatkan pasar internasional dengan Indonesia.

Perlu Anda ketahui, di acara ini, Indonesia sebagai Negara Tamu akan tampil dalam konsep Business to Business (B2B) dan Business to Costumer (B2C). Untuk judul buku yang bakal dibawa, dijelaskan Ida, Indonesia bakal memboyong 1000 judul buku dari 45 penerbit.

Nah, di Kuala Lumpur International Book Fair 2018 ini juga Indonesia bakal membawa sosok-sosok terkenal di dunia penerbitan. Mereka antara lain Sapardi Djoko Damono, Faza, Syafii Antonio, Ahmad Fuadi, Habiburrahman El Shirazy, dan Princeyla Aughea. Dee Lestari dengan karya terbarunya juga akan ikut terlibat!

Begitu juga dengan dua penulis terkenal Andrea Hirata dan Asma Nadia yang bakal hadir juga karena mendapat undangan resmi dari Konferensi Penulis Malaysia yang mana acara mereka juga ada dalam rangkaian event ini.

