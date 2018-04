SEKARANG istilah akan 'Selebgram' atau seseorang yang tenar di ranah media sosial Instagram, tidak dipungkiri adalah istilah yang sudah sangat familiar terdengar di kuping kita di era digital seperti sekarang.

Jika mendengar kata selebgram, kebanyakan orang biasanya akan terpikir pada sosok anak muda, baik itu pria ataupun wanita. Well, walaupun begitu empat wanita lanjut usia ini membuktikan bahwa memiliki usia yang sudah lanjut, lebih spesifiknya di atas 60 tahun tidak menjadi halangan bagi mereka untuk tetap punya penampilan stylish dan tetap eksis di linimasa Instagram.

Penasaran siapa sajakah sosok bintang Instagram walaupun berusia lebih dari 60 tahun tersebut? Melansir Mirror, Kamis (5/4/2018) berikut ulasan empat daftar selebgram berumur yang memperlihatkan bahwa usia hanyalah angka semata.

@iconaccidental

Wanita satu ini di usianya yang sudah bisa dibilang tak lagi muda, menjalankan banyak sekali peran. Iconaccidental diketahui adalah tidak hanya seorang influencer namun juga penulis, professor di Universitas Fordham, model, pembuat konten, dan pembicara. Di balik banyak perannya tersebut, ia juga merupakan seorang nenek berusia 64 tahun. Iconaccidental sendiri memulai menulis blog semenjak empat tahun lalu dengan dunia fashion sebagai bahasan utama. Di Instagram, Iconaccidental sudah memiliki kurang lebih 479 ribu pengikut.

Sarah Jane Adams

Lain lagi dengan Sarah dari Sydney, Australia, wanita berusia 62 tahun yang sehari-harinya beraktivitas sebagai perancang perhiasan alias jewellery designer. Soal ketenarannya di Instagram, Sarah menyebutkan bahwa dirinya tidak sengaja menjadi bintang di Instagram, setelah foto yang menampilkan tampilan dirinya mengenakan tracksuit Adidas pada 2014 lalu menjadi viral setelah ia unggah. Sarah sekarang diketahui secara profesional bernaung di bawah agensi manajemen model besar dan terkenal, IMG models. Selain sudah memiliki 166 ribu pengikut di Instagram dengan nama akun

@Saramaijewels , Sarah juga memiliki akun laman Youtube nya resmi loh! Soal usianya yang sudah tak lagi muda, Sarah yang mengaku masih mengenakan busana yang sama ketika dirinya berusia 18-19 tahun ini menyebutkan bahwa dirinya masih merupakan orang yang sama, ia tidak mendapati bahwa bertambah tua adalah hal yang sulit dan menganggap bahwa keriput-keriput yang ada pada dirinya adalah gambaran nyata dari wajah, masa lalu, sejarah, dan dirinya.

Judith Boyd

Bintang Instagram yang ketiga adalah Judith Boyd berusia 74 tahun dari Denver Colorado, yang dikenal sangat mencintai aksesori topi. Judith dikatakan awalnya jatuh cinta kepada dunia fashion ketika ia bekerja sebagai perawat psikiatri, ia menuliskan dalam blog nya "choosing my outfits, which always included a hat, was a way to express myself creatively and as a form of meditation as I approached my day (memilih pakaian termasuk topi, adalah cara saya untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan sebagai bentuk meditasi saat menjalani hari),". Wanita yang sudah diikuti sekitar 72 ribu pengikut di akun laman Instagram nya yang bernama @stylecrone ini sehari-hari suka mengunggah berbagai fashion style dirinya yang banyak membuat orang jatuh cinta.

Linda 

Pada 2008, Linda memulai membangun perusahaan kecantikannya di New York, yang mana delapan tahun kemudian diakuisisi oleh Estee Lauder pada tahun 2016, sekarang memiliki lebih dari seratus stokis. Pemilik akun Instagram @lindaandwinks dengan kurang lebih 221 ribu pengikut ini rasanya memang pantas menjadi selebgram, Linda sendiri diketahui pernah diberi label "The most fashionable 60+" oleh The Telegraph. Linda kerap berfoto di apartment mewahnya di New York bersama anjing poodle peliharannya, Winks. Dengan tampilan rambut uban panjangnya, Linda menunjukkan di usianya yang sudah tak lagi muda ia masih bisa eksis dan menjadi lambang keglamoran, tidak terhalang oleh batasan usia.

https://www.instagram.com/p/BgINebfF5bX/?utm_source=ig_embed

(dno)