JAY-Z mengungkapkan bahwa hal paling indah yang pernah ia dengar dari putrinya, Blue Ivy adalah ketika sang anak mengomel. Saat berbincang dengan David Letterman di acara My Next Guest Needs No Introduction, sang rapper mengatakan betapa bersyukurnya dia atas keluarga yang dia miliki, terutama melihat anak-anak sehat.

Jay-Z baru-baru ini mendapat omelan dari Blue Ivy, putri pertamanya. Tapi sebagai ayah ia sama sekali tidak marah.

"Saya tidak sakit hati sekidit pun. Di titik ini, saya bersyukur atas hidup yang saya punya. Ketika bangun pagi setiap hari saya melihat sekeliling, melihat anak-anak, mereka sehat semua,” kata pria berusia 48 tahun itu seperti dilansir Dailymail, Kamis (5/4/2018).

Jay-Z menceritakan ketika ia dan Ivy terlibat percakapan saat sang anak akan pergi ke sekolah pada pagi hari. Sebelum berangkat, Ivy tidak berhenti bicara dan banyak mengajukan pertanyaan. Melihat tingkah putrinya, Jay-Z menegur agak keras.

"Ketika dia bicara pada saya, saya langsung mengatakan kepadanya untuk masuk ke mobil. Dia mengajukan terlalu banyak pertanyaan padahal kami harus segera berangkat ke sekolah," ungkap Jay-Z.

Lalu, suami Beyonce itu masuk ke mobil. Ketika mereka berdua di jalan, Ivy, meminta sang ayah menghadap ke dia. Kemudian dia bicara menanggapi apa yang baru dilakukan ayahnya.

'"Ayah?' Saya menoleh dan dia berkata, 'Aku tidak suka ayah mengatakan kepadaku untuk masuk ke mobil dengan cara seperti tadi.' Itulah yang dia katakan pada saya," beber Jay-Z.

"Dia baru berusia enam tahun, tapi saya senang dia punya pemikiran yang sehat. Sebagai orangtua saya sama sekali tidak sakit hati. Itu adalah hal terindah yang dikatakan anak kepada orangtua," sambungnya.

Jay-Z sempat menceritakan hal itu kepada Beyonce, dia terharu putrinya cerdas. Jay-Z sangat bahagia tapi sulit digambarkan bagaimana rasanya.

"Saya hanya terharu, tapi tidak bisa menangis. Bahkan tidak percaya menangis karena bahagia. Saya tidak mengerti perasaan apa itu," tukasnya.

