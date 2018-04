SEPERTI halnya keberuntungan, begitu juga dengan nasib sial yang bisa dialami oleh siapapun dan kapanpun. Salah satunya dengan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, misalnya yang dialami oleh wanita di Scotlandia baru-baru ini.

Sebagaimana diwarta Foxnews, Kamis (5/4/2017) ialah Ciara Harvie, seorang wanita di Edinburgh, Scotlandia yang diberitakan menjadi konsumen McDonald’s yang mengklaim bahwa ia menemukan seekor laba-laba mati di dalam menu makanan yang ia pesan.

Lebih lanjut disebutkan, Ciara yang disebutkan adalah seorang penyanyi klasik ini menemukan laba-laba mati tersebut di balik sayuran selada di dalam sandwich ayam yang ia sedang makan.

Setelah kejadian itu, Ciara lalu memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada petugas restoran, dengan membawa sandwich ayam nya ke hadapan meja kasir di mana akhirnya ia bertemu dengan manajer restoran. Namun, menurut klaim yang disebutkan oleh Ciara, sang manajer menolak untuk meminta maaf kepada dirinya, bunyi laporan Mirror. Alih-alih meminta maaf kepada Ciara atas insiden tersebut, dikatakan sang manajer kemudian memberikan sandwich ayam baru kepada Ciara, yang mana tidak mau dimakan oleh wanita berusia 20 tahun tersebut.

Ciara sendiri mengunggah sandwich ayam dengan laba-laba itu ke dalam laman akun Facebook pribadinya, yang mana unggahan ini telah dibagikan kembali sebanyak 2000 kali.

“Went to McDonald’s at Fort Kinnaird today and found a dead spider in my burger. “I took it back and didn’t even get an apology. I don’t think I’ll be going back anything soon," tulis Ciara sebagai keterangan.

Lebih lanjut Ciara menyebutkan dalam media sosialnya, bahwa daripada menyadari fakta bahwa di makanannya terdapat sesuatu yang tidak layak, ia lebih merasa marah atas reaksi dari pegawai restoran kala itu.

"Pertama-tama aku tidak sadar bahwa itu adalah laba-laba, awalnya aku mengira itu hanyalah bagian selada berwarna coklat atau sesuatu yang lain. Namun ketika dilihat dari dekat, aku terkejut melihat sesuatu itu ternyata adalah seekor laba-laba mati. Aku sendiri mengerti hal seperti ini bisa terjadi, ya memang mungkin tidak sering, tapi sepertinya aku paling kecewa soal bagaimana mereka-para pegawai restoran menangani kejadian ini," ungkap Ciara.

Sementara itu, sekarang dikatakan pihak McDonald’s telah meminta maaf kepada Ciara atas insiden tersebut dan menawarkan Ciara makanan gratis, yang mana ditolak oleh Ciara.

"Kami meminta maaf mendengar soal pengalaman konsumen ini. Kualitas dan keamanan makanan adalah hal yang paling penting bagi kami dan kami menempatkan penekanan besar pada kontrol kualitas, mengikuti standar yang ketat untuk menghindari ketidaksempurnaan. Pada saat itu, kami meminta maaf kepada pelanggan dan memberinya McChicken Sandwich pengganti. Kami telah berbicara lagi dengan pelanggan untuk meminta maaf sekali lagi dan menawarkan makanan pengganti lain, yang mana tawaran ini telah ditolak," jelas juru bicara McDonald’s kepada Mirror.

(dno)