SETIAP orang memiliki kreativitas masing-masing dalam menjalankan atau membuat sesuatu. Sama seperti halnya ketika menjalankan sebuah usaha bisnis, yang mana kreativitas untuk bisa menonjol di antara banyak pesaing tentunya sangat diperlukan.

Bicara soal kreativitas di bidang usaha bisnis, sepertinya seorang pemilik restoran di Florida, Amerika Serikat satu ini bisa dibilang cukup kreatif dalam menjalankan usaha bisnis restorannya.

Ialah Danna Haydar, pemilik sebuah usaha restoran yang disebutkan memutuskan untuk menjalankan usaha restorannya dengan cara yang unik. Bagaimana tidak unik? Sebab, sebagaimana disitat Thedailymeal, Kamis (5/4/2018) Danna menjalankan sebuah restoran bernama The C House, yang mana di restoran ini hanya menyajikan menu makanan yang memiliki nama dengan huruf awalan C, lebih spesifiknya fokus pada menu makanan yang disebut "The Big Three" terdiri dari sajian cheesecake, Champagne, dan charcuterie. Sebuah restoran yang tidak biasa bukan?

Menurut laporan Tampa Bay Times, Danna disebutkan untuk mengusung tema restoran The C-House yang berlokasi di Seminole Height, Florida ini sebagai sebuah restoran yang hanya menyediakan menu makanan dengan nama huruf depan C, dengan pemikiran sederhana karena banyak dari makanan favoritnya yang memiliki nama berhuruf awalan C. Hingga akhirnya Danna berfikir bahwa makanan yang mempunyai nama berawalan huruf C bisa ia jadikan sebuah konsep untuk restorannya.

Lebih lanjut, menu yang ditawarkan oleh restoran The C-House ini dibagi dalam tujuh bagian, yakni Cheese & Charcuterie lalu Cheesy Mac & Chili, ada lagi Chopped & Chilled, Crafted Handhelds (menu sandwhiches), Community Shareables (menu makanan pembuka), serta Classics and Compliments (menu pendamping). Di mana setiap nama menu makanan akan diawali dengan huruf C, mulai dari crab cakes, cheeseburgers, chicken and dumplings, cod and chips sebagai bagian dari menu fish and chips, macaroni and cheese, hingga salad California Cobb.

Tidak hanya menu makanan, konsep yang sama pun diterapkan pada menu minuman. Restoran ini berkomitmen hanya menghadirkan minuman bernama dengan huruf awalan C, contohnya minuman bir Kanada yakni Canadian beers, ciders, minuman wine seperti Chardonnay, minuman cocktail Cheeky Cuban, margarita Casa Viejo, dan whiskey bersoda Captain Bourbon.

Tidak hanya hadir sebagai restoran, The C-House disebutkan lebih lanjut juga memiliki toko retail kecil, sebagai tempat di mana mereka menjual aneka lilin (candles), wadah tatakan gelas (coasters), dan barang-barang terbuat dari kayu (classic wood).

(dno)