KITA pasti pernah mendengar tentang museum Madame Tussauds yang ada di berbagai negara, di mana isi museum tersebut adalah patung lilin dari para sosok terkenal di dunia, mulai dari selebriti hingga calon putri kerajaan seperti Meghan Markle.

Bicara soal patung lilin di Madame Tussauds, rasanya kali ini penggemar dari raja dunia perfilman Bollywood, Shah Rukh Khan bisa kembali bergembira. Pasalnya, tepat pada Rabu 4 April 2018, sosok patung lilin dari Shah Rukh Khan secara resmi telah diperlihatkan kepada publik untuk pertama kalinya di museum Madame Tussauds India yang berlokasi di Connaught Place, Delhi.

Di museum tersebut juga terdapat patung lilin dari sosok terkenal India lainnya seperti Perdana Menteri Narendra Modi, juga selebriti papan atas lainnya seperti Katrina Kaif, Kareena Kapoor Khan, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, dan Salman Khan.

"The king has graced #TussaudsDelhi. Show your love #NaamToSunaHiHoga,” bunyi pengumuman yang dikeluarkan oleh akun Twitter resmi museum Madame Tussauds India.

Patung lilin aktor yang semakin melejit ketenarannya semenjak berperan menjadi Rahul dalam film "Kuch Kuch Hota Hai" ini diketahui terlihat mengenakan busana tradisional pria India, Achkan berwarna biru indigo dengan pose kedua tangan terbuka lebar, yang mana disebutkan adalah gestur tubuh terkenal khas ala Shah Rukh Khan.

Kehadiran patung dari aktor yang memiliki julukan "King Khan" ini sendiri disebutkan langsung sudah mengundang perhatian banyak pengunjung sejak di hari pertama patung lilin tersebut dipamerkan.

Sementara itu, soal penampilan dari patung lilin Shah Rukh Khan dengan busana Achkan biru nya tersebut dikatakan cukup mirip dengan penampilannya dalam lagu Mast Kalandar, di mana pilihan pihak museum Madame Tussauds India untuk menampilkan dari lawan main Kajol dalam film "My Name is Khan" dalam balutan busana tradisional India ini sangat diapresiasi oleh para penggemar.

Diketahui lebih lanjut, patung lilin di Madame Tussauds India ini resmi menjadi patung lilin atau wax figure kedua Shah Rukh Khan, setelah patung lilinnya yang pertama dipamerkan di Madame Tussauds London pada 2007 lalu. Demikian seperti diwarta Hindustantimes, Kamis (5/4/2018).

(dno)