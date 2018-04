MERIAS wajah bukan hal yang mudah apalagi sampai disepelekan. Sekalipun terlihat mudah dan menyenangkan, untuk bisa melakukannya Anda perlu kemampuan khusus, bahkan ilmu yang benar.

Bagi Anda yang biasa menggunakan make-up setiap harinya, bisa mempergunakan seluruh kosmetik itu adalah keuntungan yang luar biasa. Apalagi Anda bisa merias wajah dalam beberapan konsep, sebut saja daily make-up, party make-up, atau juga formal make-up.

Nah, dalam merias wajah, biasanya step by step setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang mulai dengan eyeshadow lalu ke eyeliner, ada juga yang mulai dari bibir dulu atau alis dulu. Hal seperti ini sangat subjektif dan tergantung kenyamanan Anda sendiri saja.

Namun, khusus untuk merias mata, ada baiknya Anda memerhatikan beberapa hal berikut ini supaya hasil akhirnya bisa maksimal. Diungkapkan Make-up Artis Clerence Victoria, ada hal yang sampai sekarang masih salah dimengerti banyak orang dan itu harusnya bisa dihilangkan.

"Hal pertama yang seharusnya diperhatikan adalah jangan pernah menarik bagian kulit mata saat Anda menggunakan eyeliner. Ini dikarenakan sentuhan jari Anda pada kulit wajah akan merusak tekstur dari wajah Anda sendiri dan yang paling parahnya adalah keriput mudah muncul! Takut kan?" kata Clerence pada awak media di acara Beauty Talk "The Evolution of Beauty" by Shopee di Pand'or, Kamis, 5 April 2018.

Clerence melanjutkan, penting juga bagaimana Anda mengaplikasikan eyeliner itu. Jika Anda mrnggunakannya sendiri (tidak menggunakan jasa make-up artist, Red), maka yang harus Anda perhatikan adalah posisi wajah.

"Nih saya kasih tips. Bagi Anda yang mau eyelinernya sempurna, saat mengaplikasikannya, usahakan wajah Anda mendongak ke atas dan usapkan eyeliner dengan hati-hati. Jangan sekali-kali wajah Anda lurus sejajar dengan cermin. Ini dilakukan agar eyeliner menempel lurus di bagian bawah kelopak mata," sambung make-up artist yang juga merupakan Owner of Victoria Make-up Atelier.

Dia melanjutkan, penggunaan eyeliner yang benar itu menggunakan seluruh jenis eyeliner untuk menghias mata. Mulai dari garis eyeliner utama yang dibentuk dengan pensil eyeliner. Setelah itu, Anda mesti mengisi keseluruhan bagian kosong bawah garis dengan liquid eyeliner. "Hal ini kadang diabaikan banyak perempuan, padahal bagian ini cukup penting. Sebab, jika tidak diisi, maka kelopak mata Anda seperti ada warna putih atau terlihat tidak natural," ungkapnya.

Clerence menambahkan, penggunaan eyeliner ini menjadi sangat penting ketika Anda ingin menggunakan bulu mata. Usahakan untuk sudah mengaplikasikan eyeliner sebelum Anda menempelkan bulu mata palsu. "Jika urutannya dibalik, yang ada adalah kerusakan pada bentuk eyeliner Anda dan riasan mata menjadi kurang maksimal," tegasnya.

(ren)