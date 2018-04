KITA semua tahu bahwa tak mungkin bisa mendapatkan kuku cantik dan memukau hanya dari kuteks biasa, ber-glitter, hingga kuteks dengan efek glow in the dark. Namun pernahkah Anda berpikir untuk memberikan istirahat sejenak untuk kuku-kuku itu? Ya, seperti halnya kita, kuku juga perlu beristirahat. Kuku polos tanpa kuteks yang sehat adalah hal penting. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda bisa memiliki kuku cantik yang sehat alami dari The F Thing.

Hindari Penghapus Kuteks Berbasis Aseton

Menurut studi, salah satu hal yang harus dihindari jika kuku Anda tergolong rapuh adalah penghapus kuteks dengan bahan dasar aseton. Penghapus kuteks jenis ini bisa menyebabkan kuku menjadi lebih rapuh dan bahkan mengubah warna asli kulit menjadi kekuningan.

Jangan Memaksa Kuku Bekerja Keras

Hindari menggunakan kuku untuk membuka kardus, kaleng, atau toples yang sulit dibuka. Selain itu juga hindari mengelupas stiker dengan kuku. Intinya, hentikan memaksa dan memforsir kuku jika tak ingin rusak atau patah. Lebih baik gunakan alat untuk melakukannya atau mintalah bantuan.

Gunakan Suplemen Vitamin

Vitamin yang bagus bagi kuku adalah Biotin dan Vitamin C. Biotin membantu menebalkan dan menumbuhkan kuku. Selain itu vitamin tersebut bisa mencegah kuku patah atau pecah. Vitamin E dalam bentuk pil atau jel juga bisa Anda gunakan untuk kesehatan kuku.

(hth)