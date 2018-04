DUNIA fesyen memang pada dasarnya bounderless atau tanpa batasan, karena tidak ada batasan gaya mana yang salah dan gaya mana yang benar.

Akan tetapi sebuah kreasi di bidang fesyen, ada kalanya bisa membuat orang lain kagum melihatnya, namun bisa juga membuat orang-orang lain bingung mempertanyakan desain apakah yang terdapat di busana tersebut.

Seperti sebuah produk celana yang baru saja dikeluarkan oleh lini fesyen Pretty Little Thing, yang mana desain dari celana pendek alias shorts ini menjadi pertanyaan apakah itu benar-benar sebuah celana pendek atau bukan.

Bagaimana tidak membingungkan, pasalnya celana pendek dari bahan denim alias jeans tersebut hadir dalam bentuk tampilan 'knickers' atau celana dalam, lebih tepatnya celana dalam model thong yakni celana dalam yang kurang lebih hanya menutupi bagian intim wanita saja dan tidak menutupi bagian bokong dengan sempurna.

 

Celana denim satu ini, dijelaskan oleh Pretty Little Thing sebagai outfit yang pas untuk orang-orang yang suka ke acara festival atau biasa disebut festival goers. Untuk detail desain celana thong denim ini sendiri hadir dengan bentuk potongan gaya high-rise, kantung setengah di sisi kanan dan kiri, serta kancing depan, dan bagian belakang bermodel G-string. Lebih lanjut disebutkan, Pretty Little Thing menjual denim thong berwarna biru jeans ini dengan ukuran 4 hingga ukuran 16 dengan harga 15 Euro, atau kurang lebih Rp252.923 per satu potong celana.

Begitu dirilis, respon bernada negatif dari para netizen pengguna Twitter datang untuk celana thong denim ini. Sebagian banyak orang melihat bahwa celana ini sebagai busana yang tidak mungkin mereka mau kenakan untuk berkegiatan di luar rumah, atau bahkan di dalam rumah sekalipun.

Well, terlepas dari cukup banyak respon negatif atas celana thong denim ini, kenyataannya celana pendek ini di situs resmi Pretty Little Thing sendiri telah terjual habis, dengan hanya sisa ukuran 10,12, dan 14 saja yang tersedia. Demikian seperti dilansir Metro, Jumat (6/4/2018).

Bagaimana menurut Anda sendiri, apakah celana pendek ini masih bisa dibilang short pants atau memang sudah tak ubahnya bak celana dalam model thong?

(dno)