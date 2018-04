KUALA LUMPUR - Gara-gara bertransformasi bak boneka Barbie, seleb Instagram dari China di-bully.

Cammy Chong (22) yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia mendapat berbagai komentar pedas dari netizen setelah tampil dengan paras yang berbeda daripada sebelumnya. Beberapa tahun terakhir, ia berhasil memukau ratusan ribu pengikutnya dengan berbagai postingan video.

Namun, sekitar awal 2018, Cammy sempat hilang dari peredaran jagat maya. Sampai akhirnya pada Maret lalu, ia kembali muncul dengan tampilan mata bulat besar, kulit yang lebih putih pucat, serta yang dagu dan hidung lebih tajam.

Melihat adanya perubahan cukup drastis pada tampilan wajah Cammy, para penggemarnya menduga si 'Barbie" Cammy telah melakukan operasi plastik. Berbagai komentar pun dilayangkan pada perempuan berprofesi sebagai model itu.

“You were beautiful and sweet in the past, now you look so strange. I think you were better before (Kamu sudah terlihat cantik dan manis dulu, sekarang kamu malah terlihat aneh. Tampilanmu sebelumnya lebih baik),” tulis salah seorang penggemar bernama Hong Chao dilansir oleh Dailymail.

Tidak hanya membandingkan wajah Cammy yang dulu dengan yang sekarang, followers Cammy kini menjuluki Cammy sebagai ‘Snake Lady dan ‘Alien Lady’ karena tampilan wajahnya aneh.

“It's a fake face and eyes. Now you look ugly and scary. You are like an alien (Itu mata dan wajah palsu. Sekarang kamu terlihat jelek dan mengerikan. Kamu seperti alien),” ujar seorang penggemar lainnya.

Teganya, beberapa orang menyebut Cammy dengan 'the snake's daughter', nama panggilan karakter wanita dalam kartun Cina Calabash Brothers. Bentuk wajahnya dikatakan mirip tokoh yang berdagu dan berhidung runcing serta digambarkan memiliki alis melengkung dan tipis.

Menanggapi berbagai kritik pedas tentang tampilan wajahnya, Cammy menghapus semua foto dan video dirinya di masa lalu. Bahkan ia berujar santai bahwa dia bahagia dengan tampilan baru wajahnya.

