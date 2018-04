TIDAK bisa dipungkiri lagi, bahwa kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari begitu familiar dengan makanan berpengawet.

Seperti halnya dua sisi mata uang, makanan dengan kandungan pengawet ini sejatinya menyimpan keuntungan dan juga kekurangan, begitu dikonsumsi.

Dari segi keuntungan, sebagaimana dilansir Livestrong, Minggu (8/4/2018) mengonsumsi makanan dengan pengawet ini pada dasarnya membuat kita-konsumennya bisa mengurangi sampah makanan yang tidak termakan. Mengapa? Sebab, pengawet buatan dikatakan dapat bertindak sebagai antioksidan, membuat makanan lebih asam, mengurangi tingkat kelembapan makanan, memperlambat proses pemasakan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme.

Di mana semua hal inilah membantu makanan bisa bertahan lebih lama. Makanan tersimpan lebih tahan lama, pada akhirnya membuat kita jadi lebih jarang membeli makanan lainnya ke toko, serta sekaligus meminimalisasi kemungkinan sampah makanan yang bisa kita buang hanya karena tidak termakan atau dengan kata lain food waste.

Kemudian keuntungan lainnya ialah, ialah ternyata mengonsumsi makanan berpengawet juga disebutkan bisa jadi faktor untuk membantu untuk mengurangi penyakit bawaan. Disebutkan menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention), satu dari enam orang di Amerika menderita penyakit bawaan makanan setiap tahunnya. Tanpa adanya pengawet buatan untuk membatasi penyebaran organisme yang menyebabkan penyakit ini, jumlah adanya kasus penyakit ini mungkin bisa lebih tinggi. Beberapa penyakit ini, contohnya botulism disebutkan sebagai penyakit yang bisa mematikan.

Jika di atas sudah dijelaskan keuntungannya, lalu apakah kekurangan yang timbul ketika kita makan suatu makanan berpengawet? Pertama disebutkan ialah soal kemungkinan hadirnya efek samping, contohnya reaksi alergi. Bahan pengawet tertentu, termasuk sulfit dan natrium benzoat dikatakan dapat menyebabkan reaksi. Sulfit yang bisa membantu membatasi pertumbuhan bakteri dalam anggur dan perubahan warna pada buah kering ini di sisi lain dapat menyebabkan reaksi alergi yang berpotensi mematikan pada orang-orang yang sensitif.

Mulai dari ruam-ruam, tekanan darah rendah, diare, sakit perut, reaksi asma dan syok anafilaksis. Sedangkang, zat sodium benzoate yang dikenal dengan nama asam benzoat, yang mana digunakan dalam makanan asam dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisme. Jika dikonsumsi pada orang-orang yang sensitif, diketahui dapat menyebabkan asma, gatal-gatal dan reaksi alergi lainnya

Selain berpotensi untuk menimbulkan reaksi alergi, disebutkan bahwa zat pengawet dalam makanan misalnya seperti sodium benzoate juga berpotensi untuk meningkatkan resiko penyakit kanker. Walaupun pada dasarnya zat pengawet ini biasanya dianggap aman untuk orang yang tidak sensitif, namun ketika dikombinasikan dengan asam askorbat di dalam makanan asam maka dapat menghasilkan benzena, yang mana memiliki kemungkinan untuk meningkatkan resiko penyakit leukemia dan jenis kanker lainnya, menurut Center for Science di The Public Interest.

Sedangkan zat natrium nitrat dan nitrit, yang biasanya sering digunakan untuk mengawetkan olahan daging yang diawetkan, salah satu contohnya untuk hot dog, sosis, juga disebutkan oleh U.S. Environmental Protection Agency (Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat) sebagai salah satu yang bisa meningkatkan risiko jenis kanker tertentu bagi kita yang mengonsumsinya. Senada dengan U.S. Environmental Protection Agency, menurut Program Toksikologi Nasional Amerika Serikat, U.S. National Toxicology Program (NTP), sebagaimana diwarta Weightlossforall, Minggu (6/4/2018) pemakaian zat nitrat dalam makanan yang ditujukan untuk mencegah bakteri penyebab botulism, tetapi penyakit seperti pankreas dan kanker paru-paru telah dikaitkan dengan konsumsi daging yang mengandung natrium nitrat.

(dno)