SEBAGIAN besar kaum perempuan tentu menginginkan kulit wajah yang bersih dan riasan wajah yang nampak awet dari pagi, siang, hingga malam hari. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat tidak sedikit dari kaum Hawa jarang memiliki waktu untuk membersihkan wajah sebelum atau setelah berkegiatan.

Khususnya bagi perempuan yang berkegiatan di kota-kota besar seperti Jakarta, asap kendaraan, debu, dan kotoran lainnya pasti akan membuat wajah kusam. Untuk itu, membersihkan wajah menjadi hal yang perlu untuk dilakukan dan sebisa mungkin tidak terlewat dalam rangkaian kegiatan merias wajah.

Membersihkan wajah dari kotoran dan produk riasan wajah amat penting. Selain bisa mencegah jerawat, membersihkan wajah sebelum merias wajah mampu buat hasil warna pulasan wajah semakin memancar.

"Kita kadang meremehkan tahapan membersihkan wajah sebelum menggunakan make up, bahkan malas membersihkan wajah setelah beraktivitas. Pada akhirnya, sebaik apapun produk yang kita gunakan, warna hasil make up tidak akan mancar keluar," ujar Natasia Adrina, dalam kesempatan Konferensi Pers Let's Go Micellar, Cerah Natural, Bersih Maksimal, di salah satu restoran di Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Lebih lanjut, tidak cukup sampai di situ, pemilihan pembersih wajah pun menurut Natasia tidak boleh sembarangan. Pasalnya, tidak semua produk pembersih wajah aman bagi kulit wajah, dan jika salah pilih bahayanya bisa membuat kesehatan wajah jadi terganggu.

"Selalu buka dan tutup hari dengan membersihkan wajah. Pilihlah produk pembersih wajah yang tepat, aman, dan sesuai jenis kulit," imbuh Natasia.

Selain itu, masih menurut pemaparan Natasia, sebisa mungkin bagi setiap perempuan untuk memilih produk pembersih wajah yang hipoalergenik. Pasalnya, jika tidak hipoalergenik, bisa-bisa produk pembersih tersebut mendatangkan masalah baru, seperti gatal pada kulit wajah, hingga kulit wajah terasa sangat kering.

