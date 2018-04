SEBAGAI seorang kepala negara, rasanya tidak berlebihan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu punya cara untuk menarik perhatian masyarakat luas. Jokowi sebagai sosok pribadi seorang Presiden, kembali berhasil menyita perhatian publik melalui tampilan gaya berbusananya.

Bagaimana tidak? Sewaktu melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu 7 April 2018 kemarin, Jokowi terlihat tampil bergaya busana bak seorang anak motor dengan jaket jeans warna biru terang mirip yang dikenakan oleh aktor pemeran 'Dilan' Iqbaal Ramadhan.

Well, dalam mengendarai motor gede Royal Enfield Bullet 350 cc yang dimodifikasi bergaya "chopperland" saat kunjungan ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tersebut, tidak hanya jaket jeans Nusantara nya saja yang menarik perhatian, namun juga sepasang sepatu sneakers warna hitam yang dipakai oleh suami dari Iriana Joko Widodo tersebut juga menarik mata.

Menurut penelusuran Okezone, Senin (9/4/2018) di media sosial, Twitter. Ternyata sepatu sneakers warna hitam yang dipakai oleh Jokowi, ialah sepatu sneaker keluaran lini sepatu Vans yang berkolaborasi dengan band Metallica. Menurut keterangan di situs resmi Vans,  sepatu ini hadir dengan desain logo Metallica yang baru berpadu dengan siluet klasik dari Vans.

Soal harga, sepatu limited edition bermaterial bahan kulit ini sendiri, menurut sebuah tautan foto yang diunggah oleh akun bernama @torantula, sepatu bertipe Vans x Metallica 2018 Sk8 Hi Black White harga jualnya di sebuah e-commerce ternama di Indonesia, sepatu ini dijual seharga Rp3,9 juta per pasangnya. Sedangkan di situs resmi Vans sendiri, ketersediaan sepatu ini sudah tidak ada atau dengan kata lain sudah sold out, habis terjual.

Mengendarai motor Royal Enfield Bullet 350 cc bergaya chopperland lengkap dengan jaket jeans Nusantara dan sepatu sneaker Vans x Metallica nya tersebut, Jokowi diketahui berangkat dari titik awal di Kantor Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, untuk menuju Desa Pasir Suren dan Desa Citarik di Kecamatan Pelabuhanratu sejauh 30 kilometer.

(ren)