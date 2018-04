NEGERI Ginseng, Korea Selatan kini bisa dibilang memang menjadi salah satu kiblat mode dan industri kecantikan dunia. Bukan hanya fashion style ala Korea yang dilirik oleh para pecinta dan penikmat fesyen, namun gaya pulasan make-up nya yang menonjolkan hasil akhir make-up no make-up namun tetap terlihat flawless ini juga banyak diminati oleh kaum Hawa di berbagai dunia, salah satunya wanita-wanita muda di Indonesia.

Secara kasat mata, gaya make-up Korea atau biasa disebut Korean look ini terlihat mudah karena tampilannya yang tipis. Bukan seperti tampilan gaya make-up ala Western yang lebih heavy atau berat. Namun tahukah, bahwa sebetulnya pulasan make-up ala cewek-cewek Korea ini sejatinya tidak mudah untuk dicapai? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan khusus ketika ingin memperoleh tampilan make-up Korean look.

Lalu sebetulnya jika ingin mendandani wajah dengan gaya make-up ala Korea, hal-hal apa saja kah yang paling penting? Menjawab pertanyaan ini, maka Okezone pun bertanya kepada make-up artis sekaligus beauty influencer terkenal, Lizzie Parra.

"Kalau mau make-up Korean look itu yang paling penting menurutku itu di bedak dan foundationnya. Korean look itu paling penting bagian complexion nya. Nonjolin ke bagian bibir. Minimalis sekali, lebih nampilin tampilan dewy look, dengan kulit wajah yang sehat," ucap Lizzie kala ditemui Okezone, Selasa (10/4/2018) di bilangan Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Lizzie menjelaskan, untuk pemilihan warna. Pengaplikasian gaya make-up ala Korea ini jarang yang menggunakan warna-warna bold yang berani sebab lebih cenderung menampilkan natural look alias tampilan tampak alami.

"Mereka tuh pakai natural color ya, jarang banget pakai yang bold. Bibir dan kulit yang sehat sih yang ditonjolkan. Malah pemakaian eyeliner pun, tipis banget. Kadang di bagian ujungnya saja," imbuhnya.

Akan tetapi, sebagai catatan tambahan Lizzie juga mengingatkan bahwa gaya make-up ala Korea ini tidak bisa cocok diaplikasikan ke semua orang. Contohnya untuk wanita yang punya tipe kulit berpori-pori besar.

"Korean look itu kan minimalis banget, kalau orang kita-Indonesia yang punya pori-pori besar sebaiknya hindarin sih mengaplikasikan gaya make-up Korean look ini. Soalnya mainnya di shimmer, enggak semua orang cocok bisa pakai make-up gaya Korea," tutupnya.

