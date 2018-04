TIDAK terbantahkan lagi, sosok Gordon Ramsay bisa dibilang merupakan salah satu juru masak terbaik di dunia. Selain mengantongi status sebagai salah satu koki terbaik di dunia dan telah memenangkan banyak penghargaan di bidang kuliner, ketenaran Gordon sebagai salah satu chef paling terkenal di dunia juga tak perlu diperdebatkan lagi.

Akan tetapi yang namanya manusia tentu tidak ada yang sempurna. Begitu juga Gordon yang merupakan Michelin star-winning chef, yang tidak bisa membuat setiap hidangan yang ia masak hadir dengan rasa yang lezat menakjubkan.

Gordon yang terkenal sebagai sosok seorang juru memasak yang tegas dan tak ragu untuk memberikan kritikan pedas nan tajam kepada juniornya, sejatinya ternyata dulu kala juga pernah diberi kritikan pedas soal masakannya. Ada apa gerangan?

Pasalnya, kini sedang viral beredar di media sosial Twitter, sebuah klip singkat yang menunjukkan bagaimana koki top serta pemilik restoran berusia 51 tahun tersebut sedang dikritik pedas oleh seorang chef asli Thailand, Chang karena dinilai hidangan Pad Thai yang merupakan salah satu makanan tradisional khas Thailand. Buatan Gordon jauh dari kata enak sehingga membuat Chang berkomentar tajam bahwa yang dimasak oleh Gordon itu bukanlah hidangan Pad Thai.

Ternyata klip di mana masakan buatan Gordon dinilai tidak enak tersebut, merupakan tayangan lama salah satu episode dari acara Gordon, F Word yang ditayangkan oleh stasiun televisi Channel 4 kurang lebih sembilan tahun yang lalu, alias 2009 silam. Kala itu, Gordon memasak Pad Thai untuk Chang di restoran Blue Elephant di Chelsea, Inggris. Dalam video tersebut, terlihat setelah mencicipi masakan Gordon, Chang langsung tampak memasang ekspresi wajah kaku dan berkata bahwa apa yang dimasak Gordon bukanlah hidangan Pad Thai, sebab sajian Pad Thai harus punya rasa manis, asam, dan asin sekaligus.

“This is not Pad Thai at all. Pad Thai has to be sweet, sour and salty,' ujar Chang.

Disebutkan, para penggemar yang menemukan kembali tayangan klip jaman dulu, di mana menunjukkan diri Gordon yang “tidak biasa” sebab kali ini masakan dirinya lah yang mendapatkan kritikan pedas, bukan sosok Gordon yang kerap terlihat mengkritik masakan orang lain seperti biasanya serta bagaimana cara Chang mengkritik Gordon kala itu adalah pemandangan yang sangat lucu.

Video hidangan Pad Thai ala Gordon Ramsay yang disebutkan bukan hidangan Pad Thai karena hadir dengan rasa sangat biasa tersebut, diketahui lebih lanjut bahkan telah dibagikan kembali hampir 200 ribu kali, yang mana menjadi viral setelah diunggah oleh seorang pengguna Twitter bernama Sydnee W.

Saking kocaknya, wajah kaku serta ekspresi kecewa Chef Chang ketika usai mencicipi masakan Gordon itu kini telah dijadikan gifs dan memes di media sosial. Demikian seperti disitat Dailymail, Selasa (10/4/2018).

