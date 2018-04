SETELAH sempat mengambil 'day off' dan menikmati masa liburan di sejumlah negara, aktris cantik Pevita Pearce kini kembali sibuk menjalani proses syuting untuk film terbarunya bertajuk, 'Sebelum Iblis Menjemput'. Film horror yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto ini mengambil lokasi di kawasan Cisarua, Puncak, Bogor.

Kawasan tersebut memang telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi favorit wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan masa libur akhir pekan mereka. Selain jaraknya yang dekat, Cisarua juga menyuguhkan beberapa objek wisata bernuansa alam yang dapat dinikmati para pengunjung.

Dalam kesempatan ini, Pevita dan tim sempat menikmati sejumlah objek wisata termasuk The Ranch Cisarua yang sedang ngehits dikalangan travelers. Sayangnya, ada kejadian kurang menyenangkan yang dijumpai Pevita ketika mencari udara segar di balcony tempat tersebut.

"Pagi ini aku sengaja mencari udara segar di balcony resto, namun justru pemandangan ini yang aku dapatkan," tulis Pevita dalam Instagram Storynya.

Unggahan itu kemudian disusul sebuah video yang memperlihatkan dua orang pria sedang menyiksa dua ekor kuda. Salah satu pria bahkan tampak memukuli bagian leher dan kaki kuda agar binatang tersebut mau berlari.

"Kudannya diikat, dipukulin dari badan, leher, dan wajah!! Apakah ini cara kalian merawat kuda? This is not right !! @theranchcisarua," tegas Pevita dalam video itu.

Ia menambahkan, "Kudanya tadi sampai kesakitan dan udah enggak mau lari tapi terus dipukulin," jelas Pevita.

Geram melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua pria itu, Pevita mengadukan hal tersebut ke salah satu akun media sosial pencinta hewan @jakartaanimalaidnetwork.

"You're disgusting," kecam wanita berusia 25 tahun itu.

Tak selang berapa lama kemudian, unggahan Pevita mendapatkan respons dari Basena Bestandhi. Penyanyi jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat itu mengklaim bahwa ia juga sering melihat penyiksaan kuda di tempat yang sama.

“Setiap gue latihan, sering banget dapet pemandangan pagi kayak gini. Tapi mereka bilang melatih kuda muda biar jinak dan gampang di atur trus buat ngelatih otot kakinya. Kadang palang buat loncatnya terbuat dari kayu dolken biar kalo gagal jumping, kena kaki si kuda dan sakit. Jadi dia trauma dan enggak akan nyoba buat tabrak obstacles. Pedih emang liatnya,” ujar Barsena.

Dalam pesan tersebut, Pevita juga mengaku sudah dihubungi oleh pihak pengelola dan mengatakan bahwa mereka telah mengakui kesalahannya.

“Tadi gue udah ditelepon sama meraka. Mereka mengakui kalau perlakuan yang mereka lakukan salah dan menyimpang, karena itu orang baru,” tukas Pevita.

(hel)