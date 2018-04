HAMPIR semua orang senang minum jus jeruk yang menyegarkan. Tapi, tahukah Anda jika terlalu berlebihan minum jus jeruk dapat menimbulkan efek samping berbahaya bagi kesehatan?

Semua tahu jika jeruk baik untuk kesehatan. Hal ini karena buah jeruk mengandung vitamin C, A, folat hingga kalsium. Tapi, minum jus jeruk secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang buruk bagi kesehatan.

Berikut efek samping minum jus jeruk secara berlebihan yang dilansir dari laman Lifealth, Selasa (10/4/2018):

Berat badan naik

Jus jeruk telah mengurangi jumlah serat dan itulah mengapa tidak dapat membuat perut kenyang untuk waktu yang lama. Selain itu, jika Anda minum jus jeruk berlebihan, maka pengaturan kadar gula darah menjadi kacau. Jika kadar gula darah turun, maka Anda akan merasa lapar dan makan lebih banyak yang menyebabkan kenaikan berat badan.

Peningkatan kadar gula darah

Jus jeruk dapat menyebabkan peningkatan gula darah secara bertahap. Minuman ini memiliki indeks glikemik yang meningkatkan gula darah. Tetapi, jika Anda mengonsumsinya secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan asupan karbohidrat yang tinggi dengan meningkatkan gula darah.

Masalah gigi

Jus jeruk dapat merusak gigi Anda dengan merusak emailnya. Enamel gigi kita sangat sensitif terhadap asam. Jadi, asam yang ada dalam jus jeruk bereaksi dengan kalsium dalam enamel dan merusaknya. Selain itu, jus jeruk mengandung gula dan mengundang bakteri 'berpesta'. Jadi, itu dapat dengan mudah menyerang gigi Anda karena gangguan bakteri.

Meningkatkan risiko osteoporosis

Vitamin C dalam jus jeruk diperlukan untuk metabolisme kalsium yang cukup pada tubuh. Jika Anda minum jus jeruk dalam batas moderasi akan memperkuat tulang. Tapi, jika vitamin C ini terus meningkat dan memasok tulang, maka tulang-tulang itu mungkin menghadapi masalah. Vitamin C dapat mengeluarkan lebih banyak kalsium untuk metabolisme. Hal ini secara bertahap meningkatkan risiko osteoporosis.

Menciptakan toksisitas besi

Penyerapan zat besi di usus kecil dilakukan oleh vitamin C. Tetapi, jika Anda minum jus jeruk secara berlebihan, vitamin C akan menyebabkan penyerapan zat besi yang berlebihan dalam tubuh, yang dapat merugikan organ-organ lain seperti ginjal, liver dan pankreas.

