Harry, cucu laki-laki Ratu Elizabeth serta ahli waris kelima takhta kerajaan Inggris, akan mengikat janji dengan Markle pada 19 Mei di Puri Windsor, istana rumah raja dan ratu Inggris selama hampir 1.000 tahun. Mereka menarik perhatian banyak penonton, yang bersorak-sorai dalam penampilan umum sejak pertunangan mereka diumumkan pada November.

Komik "The Royals: Prince Harry & Meghan Markle" tersedia dalam jaringan dalam tiga versi, buku komik tradisional 26 halaman, novel grafik bersampul tebal 40 halaman dan terbitan pernikahan dengan sampul khusus oleh seniman Joey Mason.

Mason diakui dengan karyanya, seperti, "My Little Pony: The Movie", "Green Lantern: The Animated Series" dan proyek "Scooby-Doo".

Buku komik tentang Harry dan Markle diterbitkan oleh TidalWave Productions yang berbasis di AS, yang telah menghasilkan komik tentang bangsawan Inggris lainnya, termasuk kakak laki-laki Harry, Pangeran William, dan Kate Middleton sebelum pernikahan mereka.

"Penggemar pasangan kerajaan akan menyukai terbitan ini karena menggambarkan Harry dan Meghan sebagai dua individu yang saling melengkapi dan membumi," kata pernyataan perwakilan penerbit, Darren Davis, "Tapi buku itu juga memiliki cukup kemegahan dan tampilan yang cocok dengan kegembiraan seputar acara tersebut."

Rincian komik tersebut menceritakan kehidupan Harry, termasuk karir militernya, dan latar belakang birasial Markle, perceraian sebelumnya dan karier aktingnya. Buku tersebut juga memuat tentang kematian ibu Harry, Putri Diana.

Salah satu panel komik itu berbunyi, "Orang kerap menanyakan kapan pangeran muda akan berumah tangga dan mengambil tugas negara. Tekanan itu ditujukan pada Harry untuk meninggalkan kehidupan bujangan ketika saudaranya, Pangeran William, menikahi Kate Middleton."

Buku tersebut menjelaskan bagaimana Harry dan Markle bertemu pada 2016 melalui seorang teman yang mengatur kencan mereka dan bagaimana mereka bepergian bersama ke Botswana. Buku itu juga membahas pertunangan pasangan tersebut dan bagaimana berlian Diana terdapat pada cincin Markle.

Pasangan ini telah mengundang 600 tamu ke pernikahan mereka dan meminta donasi amal sebagai pengganti hadiah.

Pernikahan itu kemungkinan menarik perhatian besar di seluruh dunia, seperti halnya pernikahan William dengan Kate Middleton pada 2011, yang ditonton sekira dua miliar orang.

