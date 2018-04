BANYAK situs online menawarkan aneka suvenir pernikahan Meghan Markle dan Pangeran Harry. Tapi lucunya, ada piring keramik dijual dengan foto yang salah. Meghan Markle malah dipasangkan dengan Ed Sheeran dalam souvenir itu.

Penjual suvenir itu mengaku sengaja memproduksi piring keramik dengan gambar yang salah. Tapi maksudnya bukan mengejek calon pasangan pengantin yang akan dilangsungkan oleh keturunan Kerajaan Inggris itu.

Sejak akhir tahun lalu, pernikahan agung Markle dan Pangeran Harry berhembus hingga ke seluruh penjuru dunia. Antusiasme masyarakat sangat besar saat menantikan acara yang dihelat sakral.

Bahkan, beberapa orang sengaja membuat lelucon unik, supaya masyarakat lebih mengenal profil dari calon pasangan pengantin. Termasuk salah satu situs toko online ModernChintz, yang dikelola oleh Lucy Bryant.

Anda bisa memesan piring keramik dengan foto yang salah itu lewat situs ini. Harga satu piring dibanderol seharga 25 Poundsterling atau setara Rp487 ribu.

"Rayakan pernikahan tahun ini dengan piring porselen cantik yang menampilkan potret Pangeran Harry dan Meghan Markle," tulis caption dari penawaran situs online itu.

Piring keramik itu berbentuk lingkaran dengan warna putih sebagai dasarnya dan ungu menghiasi bagian pinggirnya. Lalu, terdapat ukiran khas piring keramik dari Tiongkok.

Di tengah piring terdapat gambar 'pasangan' Markle dan Sheeran. Ada tulisan inisial H atau Pangeran Harry, tapi di bawahnya dipajang foto Sheeran. Kemudian tertulis inisial M disertai dengan foto Markle. Lalu, tulisan 'To Commemorate the Marriage of Prince Henry of Wales and Meghan Markle 19 TH May 2018' melingkari piring tersebut.

Mantan koki kerajaan Darren McGrady melihat piring itu dan membagikan cuitannya di Twitter.

"Semua orang menyukai royal wedding #PrinceHarry dan #MeghanMarkle. Seharunya beberapa perusahaan melakukan sedikit riset lebih dulu," ujar McGrady.

Tapi berdasarkan informasi yang beredar, Ed Sheeran memang menjadi bagian dari perhelatan royal wedding ini. Dia diminta untuk menjadi penyanyi yang mengiringi acara pernikahan tersebut. Demikian dilansir Mirror, Rabu (11/4/2018).

(tam)