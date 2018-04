PENAMPILAN band rock asal Dublin, Irlandia, The Script di Jakarta pada 10 April lalu menuntaskan kerinduan para penggemarnya. Band yang ditunggangi tiga personel ini memuaskan penggemarnya dalam konser bertajuk Freedom Child Tour dengan membawakan 17 lagu.

Tidak hanya lagu-lagu andalannya yang membuat para penonton terbius di malam itu. Tetapi juga penampilan sang vokalis, Danny O'Donoghue saat mengenakan kemeja batik.

Saat membawakan lagu If You Ever Comeback versi akustik dari album Science & Faith, Danny sempat berganti kostum dari kemeja hitam menjadi batik hitam beraksen emas. Ia juga sempat menyanyikan We Cry bersama seorang beatbox dari Indonesia, Aldhy Ramanda.

(Baca Juga: 8 Harta Karun yang Hingga Kini Masih Menjadi Misteri)

Batik yang dikenakan Danny memiliki motif megamendung yang merupakan motif batik khas Cirebon. Di sisi samping bermotif kotak-kotak kecil, sementara bagian kanan depan terlihat motif naga yang cukup besar.

Malam itu, Danny tampil dengan gaya rambut pompadour seperti biasanya. Gayanya dalam perpakaian juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Vokalis yang terkenal dengan gaya lincahnya di atas panggung ini sempat mengajak penonton ber-swafoto dan menyapa penggemar dengan bahasa Indonesia. The Script membuka konser mereka dengan lagu Superheroes yang merupakan salah satu lagu paling hits dari album No Sound Without Silence.

(Baca Juga: Bukannya Cantik, Tampilan Wanita Ini Malah Mirip Hantu Ibu 'Pemuja Setan' di Bridal Showernya)

Sebelumnya, The Script juga tampil sebagai bintang tamu di ajang Indonesian Idol pada Senin, 9 April 2018. Dalam acara yang disiarkan langsung oleh RCTI, mereka membawakan empat lagu yaitu Superheroes, Breakeven, The Man Who Can't Be Moved, dan Hall of Fame.

(tam)