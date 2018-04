SEBUAH penelitian baru menunjukkan bahwa orang tua yang suka membacakan cerita untuk anaknya sedari balita, dapat membantu berkembangnya keterampilan anak dan mempunyai manfaat besar ketika si anak mulai bersekolah.

Para peneliti menemukan, secara khusus, membacakan cerita dan bermain dengan anak walaupun berpura-pura dapat mengimbangi perilaku mengganggu pada anak, seperti hiperaktif dan agresif dan meningkatkan perhatian si anak.

“Ketika Anda membacakan cerita kepada anak Anda, itu benar-benar waktu bersama yang hangat dan menyenangkan,” kata ketua tim peneliti dan seorang profesor pediatri di New York University School of Medicine di New York, Amerika, Dr Alan Mendelsohn, seperti dilansir laman WebMD.

Dia menuturkan, ketika orang tua membaca bersama anak, terutama membacakan buku cerita, lebih baik cerita berkisar tentang topik yang penting dan menarik bagi anak-anak.

“Cerita sering berurusan dengan karakter yang sedih atau bahagia, dan anak -anak mulai harus belajar bagaimana menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Ketika Anda membaca buku bersama, Anda memberikan anak kesempatan untuk berpikir tentang apa artinya memiliki perasaan itu dan bagaimana menghadapinya,” ujar dr Mendelshon.

Selain itu, ketika orang tua membacakan untuk anak-anak mereka, si anak harus fokus pada hal yang sama dan anak-anak belajar juga bagaimana cara memperhatikan. Untuk mendemonstrasikan manfaat dan membiasakan membaca untuk anak-anak, Mendelsohn dan rekan secara acak menugaskan 675 keluarga untuk mengambil bagian dalam program yang disebut Proyek Interaksi Video.

Program ini berjalan sejak anak lahir sampai usia 3. Selama kunjungan dokter anak, keluarga yang mengikuti program ini merekam video atau bermain dengan anakanak mereka. Video itu kemudian ditinjau oleh seorang pelatih yang membantu orang tua belajar lebih banyak tentang peran penting mereka dalam perkembangan anak mereka.

“Anak-anak dalam program itu dievaluasi satu setengah tahun setelah program berakhir dan ternyata mereka mempertahankan perilaku dan keterampilan serta perhatian yang mereka peroleh selama program. Ketika orang tua membacakan cerita dan bermain dengan anak-anak mereka, orang tua dapat membantu anak-anak mereka belajar untuk berperilaku dengan cara yang tepat dan akan sangat membantu ketika anak-anak mulai bersekolah,” papar dr Mendelsohn.

Dr Jefry Biehler, Ketua Pediatri di Nicklaus Children’s Hospital di Miami, dr Jefry Biehler menambahkan bahwa hasil penelitian ini mendukung apa yang telah dikatakan dokter anak selama bertahun-tahun.

“Membaca dan bermain dengan anak-anak Anda berdampak pada perkembangan mereka dan bagaimana mereka akan melakukannya di sekolah. Selain itu, membaca dan bermain dengan anak-anak Anda dapat meringankan beberapa masalah perilaku yang rentan pada anak-anak,” papar dr Biehler.

Dia juga percaya bahwa interaksi antara orang tua dan anak-anak membantu sosialisasi anak, tetapi menurut dr Biehler, saat ini mungkin orang tua tidak banyak menghabiskan banyak waktu bermain dan membaca untuk anak-anak mereka seperti dulu.

