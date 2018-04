JAKARTA –Menjadi ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja memiliki tantangan tersendiri dan itu adalah pilihan yang biasanya dialami oleh ibu-ibu Indonesia. Saat ibu dan anak sibuk, terutama ketika anak masuk sekolah, terkadang pencapaian kecil sehari-hari anak tidak diperhatikan.

Menyadari bahwa menghargai pencapaian kecil dibutuhkan dalam pertumbuhan anak, Lotte Choco Pie dalam Konferensi Pers pada Kamis, 12 April 2018 meluncurkan campaign barunya yaitu #PremiumMomentstogether di Tugu Kunstkring, Menteng, Jakarta.

Untuk menguatkan pesan komunikasi kami “Together, more.”, yang telah kami sampaikan sejak tahun lalu, pada tahun ini Lotte Choco Pie mengundang ibu-ibu Indonesia untuk lebih menghargai setiap momen kebersamaan dengan putra dan putri mereka, betapa pun kecilnya, bahkan dalam rutinitas sehari-hari.

Dalam talkshow bertajuk ”Dampak Apresiasi Prestasi Harian Anak-anak dalam Pembangunan Karakter, #PremiumMomentstogether”, dihadiri oleh Ahli Psikologi Anak, Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Sc., Brand Ambassador Lotte Choco Pie, Carissa Puteri dan Brand Manager Lotte Choco Pie, Oci Maharani, mereka membahas secara mendalam bagaimana penghargaan itu akan membuat anak-anak tumbuh lebih bahagia dan memiliki karakter yang lebih positif.

Lotte Choco Pie membuat campaign untuk ibu-ibu Indonesia agar mau mengajak anak-anak mereka melakukan rutinitas sehari-hari bersama dan setiap pencapaian kecil oleh anak dapat dihargai dengan memberikan camilan keluarga ini.

"Membesarkan anak di era ini tentu memiliki tantangan tersendiri dan membutuhkan perhatian khusus dari ibu. Dengan tema campaign baru tahun ini, #PremiumMomentstogether kami berharap ibu-ibu Indonesia dapat lebih sadar akan pencapaian harian anak-anak mereka. TentunyaLotte Choco Pie sebagai camilan keluarga hadir untuk menyempurnakan waktu premium itu."kata Oci.

Sebagai awal campaign tahun ini, Lotte Choco Pie akan meluncurkan TVC baru mereka dan juga akan mengadakan campaign online"Premium Moments, together.”dari 12 April hingga 13 Mei 2018, campaign online ini nantinya memberikan kesempatan bagi para ibu memenangkan hadiah menarik hanya dengan memilih satu dari tiga video. Campaign dapat dilihat di www.lottechocopieindonesia.com. Tema kandidat video TVC tersebut adalah "Shopping", "Homework" dan "Greetings" serta video yang paling banyak dipilih akan ditayangkan di TV pada bulan Agustus.

Untuk berbagi momen premium dengan lebih banyak ibu dan anak di Indonesia, Lotte Choco Pie akan mengadakan acara dengan tema video yang terpilih serta mengundang ibu dan anaknya yang memberikan voting tersebut pada bulan Agustus.

Acara yang direncanakan akan dilaksanakan sesuai tema video adalah sebagai berikut

- Shopping : “Sehari Menjadi Manager Supermarket Bersama Lotte Choco Pie”

Anak-anak mengoperasikan supermarket untuk membantu dan melayani pelanggan, yang merupakan ibu mereka. Setelah ibu selesai berbelanja, mereka akan melakukan workshop dengan Lotte Choco Pie.

- Homework : “Lotte Choco Pie Kunjungi Sekolah”

Lotte Choco Pie mengunjungi sekolah untuk membuka kelas belajar dan mendonasikan alat-alat tulis.

- Greetings : “Ucapkan Terima kasih dengan Lotte Choco Pie”

Lotte Choco Pie mengundang ibu dan anak ke pertemuan di mana mereka menulis surat ucapan terima kasih satu sama lain untuk menghargai waktu mereka. Selain itu, Ibu yang berpartisipasi dapat bertukar tips pengasuhan.

Brand Ambassador Lotte Choco Pie, Carissa Puteri berkata, "Sepadat apapun rutinitas, saya mencoba menemani anak saya untuk melakukan hal-hal kecil, seperti menemaninya belajar bahkan hanya untuk mewarnai atau membaca buku. Kadang-kadang saya bahkan terkejut dengan prestasinya dan menyadari betapa jauh dia telah tumbuh. Saya bersyukur bahwa Lotte Choco Pie menemukan momen premium saya dengan anak dalam rutinitas harian kami.”

Anna Surti Ariani, seorang Ahli Psikologi Anak juga membagikan pengetahuannya, “Ketika orang tua menyadari dan menghargai prestasi anak-anak mereka, anak-anak akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih positif.

Dengan keterikatan yang lebih baik antara ibu dan anak, aspek pertumbuhan sosial dan psikologis mereka akan tumbuh,dan itu akan menjadi kunci kesuksesan mereka di masa depan”. Anna Surti juga menambahkan bahwa salah satu penelitian dari Havermans, N., Sodermans, A.K., &Matthijs, K. Pada tahun 2017 menemukan bahwa parental time berkaitan dengan hubungan orang tua-anak yang lebih baik, dan ini mengarah secara tidak langsung ke kemampuan mereka di sekolah.

