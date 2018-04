HARI patah hati nasional dan pernikahan Song Couple menjadi momen heboh netizen pada Oktober 2017 lalu. Penyebabnya tidak lain karena pasangan Hamish Daud-Raisa dan Song Joong Ki-Song Hye Kyo mengikat janji sehidup semati.

So sweet enggak sih? Dua pasangan selebritis ini dinilai punya relationship goals yang bikin iri. Selain berpenampilan fisik sempurna, kisah cinta mereka simpel dan berkomitmen serius.

Nah, Okezoners kalau ingin menemukan pasangan idaman seperti mereka, baca dulu deh artikel-artikel spesial tentang jodoh dan pasangan. Mulai dari cara mengidentifikasi kalau si dia memang calon pasangan yang tepat buatmu. Atau kalau kamu tipikal pemalu, cobain daftar situs pencari jodoh online dulu.

Mentok dengan berbagai usaha cari jodoh, Okezoners enggak perlu ragu untuk minta dicomblangin alias dijodohkan. Jangan sampai mau dicap susah jodoh ya karena katanya kalau jodoh nggak kemana alias sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta. Cukup koreksi dulu, mohon ampunan-Nya diimbangi ibadah dan berbuat baik kepada sesama manusia.

Bagi yang sudah mantap dengan pilihanmu, tinggal meyakinkan orang tua nih untuk melaju ke tahap berikutnya. Jangan sampai pasanganmu ilang feeling sampai ngambek gara-gara nggak pernah diperkenalkan. Terus si dia beralih hati karena Okezoners terlihat kurang perhatian. Makanya intip dulu ya caranya menaklukkan calon mertua dan memantapkan hati pasangan dalam artikel Okezone Weekend.

Sudah hampir 99% proses berjodohnya, coba check up kondisi badanmu. Penting lho buat menganalisa hal-hal yang bakal memengaruhi perjalanan hidup bersama pasangan nanti. Biar cintanya awet dan sehat bersamanya!

Meski cinta tak terhalang fisik, wajah, dan status, yakin deh sebagian besar karakter pasangan berubah ketika sudah berstatus menikah. Ada yang lebih sayang ataupun justru sebaliknya. Okezone punya trik dan tips untuk menjaga cinta setelah menikah, entah karena pasanganmu bertambah sibuk atau karena ribet dengan urusan anak.

Yakinlah cinta sejati itu memberi dan menerima. Nggak percaya? Buktikan dengan membaca artikel tentang pasangan hidup di kanal lifestyle.okezone.com pada Sabtu-Minggu tanggal 14-15 April 2018. Because Love is Never Give Up!

