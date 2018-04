MENU kambing guling mungkin secara umum telah banyak disajikan pada sejumlah restoran atau kuliner di berbagai tempat, sebagian masyarakat bahkan menjadikannya menu khusus dalam pesta maupun acara tertentu.

Salah satu menu kambing guling yang memiliki citarasa tersendiri adalah, kambing guling Bakaraloka. Kuliner ini disajikan dengan 3 macam jenis bumbu sesuai selera, yakni bumbu rempah, bumbu original, dan bumbu kecap.

Dalam proses memasak sebagaimana umumnya, daging kambing yang telah dibubuhi bumbu khusus tersebut di panggang diatas oven. Setelah itu, barulah disajikan kedalam porsi masing-masing pesanan.

Untuk satu porsi penyajiannya, irisan-irisan daging kambing guling Bakaraloka bumbu rempah di padukan dengan potongan tomat dan rosemary. Daging kambingnya yang berwarna cokelat tua, menunjukkan begitu kental racikan bumbu rempah saat proses memasaknya.

"Jadi yang paling banyak disukai itu menu kambing guling Bakaraloka bumbu rempah. Waktu dipanggang aromanya sudah beda, jadi tajam sekali bumbu rempahnya," ungkap Dito (30), koordinator juru masak kambing guling Bakaraloka di Festival Kuliner yang berlangsung di area Sumarecon Mall Serpong, Sabtu (14/4/2018).

Daging kambing guling Bakaraloka bisa dikatakan cukup empuk saat dikunyah, karena selain kambing yang dipilih harus berusia muda, tapi juga ada pola memanggang tersendiri yang mengatur agar dagingnya tak kenyal, dan juga tak terlalu empuk.

Rasa bumbu rempah yang membaluti irisan daging-daging itu, membuat menu kambing guling Bakaraloka menjadi begitu berbeda. Ditambah lagi, ada campuran kecap, bumbu pedas ataupun sedang yang menambah selera bagi pecinta kuliner khas Timur Tengah itu.

"Jadi kita menyajikannya dalam 3 jenis bumbu, bisa juga dikonsumsi dengan nasi ataupun lontong," imbuh Dito.

Festival kuliner Serpong setiap tahunnya menghadirkan beragam kuliner tradisional nusantara. Bertajuk 'Xplorasa 2018', event kuliner kali ini berkonsep Night Market dan kuliner 'Jaman Now' yang kekinian. Festival sendiri akan berlangsung sebulan penuh, mulai tanggal 12 April hingga 13 Mei 2018 di halaman Summarecon Mall Serpong.

"Event Xplorasa 2018 ini kami persiapkan dengan misi menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat menggemari ragam kuliner terbaru trend 'Jaman Now', sehingga bisa dinikmati dalam satu tempat all in, semua pengunjung dari Tangerang maupun Jakarta," jelas Willy Effendy, Center Director Summarecon Mall Serpong saat pembukaan festival.

