SEBANYAK sekira 500 peserta mengikuti kompetisi Digiplay di The Breeze BSD, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (14/4/2018). Even industri kreatif bertema 'Gather Fun and Play' itu ditujukan dalam rangka memperkenalkan Pop Culture dan Industri Kreatif di bidang E-Sport.

Ada 3 kategori yang diperlombakan dalam kompetisi Digiplay, yakni Mobile Legend Competition, Cosplayer, dan Trading Card. Para peserta sendiri berasal dari berbagai daerah di tanah air, hal itu menunjukkan bahwa animo masyarakat dalam mengikuti perkembangan industri kreatif sangat lah besar.

"Ini adalah sebuah acara yang diikuti sekira 500an gamers dari berbagai daerah. Digiplay ini adalah bentuk kongkrit kita untuk mendukung komunitas industri kreatif di Indonesia," terang Panji Himawan, Ketua Panitia Digiplay.

Dalam menentukan kategori penilaiannya sendiri, jelas Panji, untuk game online Mobile Legend akan menggunakan sistem gugur, siapa yang menang akan berlanjut pada fase selanjutnya.

Sedangkan kategori Cosplay, para peserta akan dinilai berdasarkan kostum yang paling menyerupai dengan aslinya. Kompetisi ini mempertandingkan kostum dengan karakter-karakter yang ada dibeberapa portal games, dengan kategori dan tema yang ditentukan.

"Dalam Cosplay Competition, akan ada 2 kategori yaitu Cosplay itu sendiri dan Cosplay Street," imbuh Panji.

Sementara kategori Trading Card, akan dilihat dari siapa yang paling panjang nilai 'nyawa' dari kartu yang dipertarungkan. Permainan berbasis kartu peraturan yang unik, dengan jumlah kartu yang mencapai ratusan hingga ribuan jenis kartu yang dapat dimainkan. Kartu tersebut dibagi menjadi beberapa jenis kartu yang dipecah ke dalam beberapa kelompok, tergantung dari tingkat kelengkapannya.

"Hari ini semua full day, jadi mungkin aemua finalnya akan berlangsung malam ini juga," imbuhnya.

Salah satu peserta lomba kategori Cosplay asal Kota Depok, Ayarei (30) mengungkapkan, jika dia telah berulang kali mengikuti perlombaan Cosplay di berbagai daerah. Kostum 'Rudi Sevenknight' yang dikenakannya kali ini, murni hasil design dan modifikasi sendiri.

"Saya sudah sering ikut lomba, seringnya di Jakarta. Pernah juga jadi juara. Kalau kostum kita siasati dengan yang terunik, ini biaya sendiri, buatan sendiri juga. Jadi even-even seperti ini, dampaknya juga bagus buat memancing kreatifitas kita ya," tutur Ayarei seraya bersiap menaiki panggung pentas.

Sejumlah hadiah telah menanti bagi para juara di masing-masing kategori. Untuk juara di Mobil Legends, akan mendapat hadiah sebesar Rp20 juta, kategori Cosplay mendapat hadiah sebesar Rp14 juta, dan kategori Trading Card mendapat hadiah Rp8 juta.

(hel)